ROG Phone 3 : Asus dévoilera entièrement son nouveau smartphone gamer le 22 juillet

Asus a officialisé la date de la présentation du ROG Phone 3, sa prochaine réalisation destinée aux joueurs sur mobile. La présentation aura lieu le 22 juillet, information dévoilée par un compte à rebours sur le site officiel de la marque taïwanaise. La présentation aura lieu à 17 heures, heure française. Et un livestream sera mis en place.

Même si Asus n’est pas le premier à avoir eu l’idée de créer des smartphones pour jouer (nous nous souvenons par exemple des antiques Nokia N-Gage et Sony Xperia Play), la série ROG Phone est certainement celle qui offre la meilleure expérience entre toutes celles proposées aujourd’hui. Face à Black Shark, Nubia Red Magic ou encore Razer, la marque taïwanaise s’est imposée en très peu de temps.

Lire aussi – un premier benchmark du ROG Phone 3 d’Asus dévoile la fiche technique

Il faut dire que la gamme ROG, acronyme de Republic of Gamers, est l’une des marques de référence dans le domaine des jeux sur PC. Et c’est avec le même objectif qu’Asus a développé sa gamme de smartphones haut de gamme. Plate-forme (très) puissante. Design optimisé. Écosystème d’accessoires. Interface adaptée. Voilà ce qui fait la renommée des ROG Phone. Et voilà pourquoi nous attendons impatiemment la troisième génération.

Celle sera dévoilée dans trois petites semaines. La date de la présentation du ROG Phone 3 a en effet été dévoilée officiellement. Il s’agit du 22 juillet. Un livestream sera organisé sur le site officiel d’Asus. Il démarrera à 17 heures, heure de Paris. Un compte à rebours a même été placé sur la page qui accueillera ce livestream. À l’heure où nous écrivons ces lignes, il reste encore un peu plus de 20 jours d’attente.

Un smartphone qui a déjà beaucoup fuité

Sur cette même page, vous pouvez voir les contours du smartphone et le logo de la marque illuminé. Ce détail ergonomique semble confirmer les dernières fuites à propos du smartphone. Il y a deux semaines, nous rapportions en effet qu’un utilisateur de Weibo y avait posté une prise en main du smartphone, lequel semble assez gros dans les mains du leaker.

Quelques jours plus tôt, c’était l’organisme chinois Tenaa qui publiait la fiche technique du smartphone, ainsi que quelques visuels. Nous y apprenions que le ROG Phone 3 devrait être équipé d’un Snapdragon 865 surcadencé, d’un écran Full HD+ de 6,59 pouces, d’une batterie de 5900 mAh, d’un capteur selfie de 13 mégapixels et de trois capteurs photo à l’arrière, dont un principal de 64 mégapixels. Plusieurs configurations prévues au niveau de la RAM et du stockage : jusqu’à 16 Go pour la première et jusqu’à 512 Go pour le second. Reste à savoir quelles versions seront disponibles en France et à quel prix.