Raspberry Pi 5 : la pénurie est terminée, 70 000 exemplaires sont produits chaque semaine

Après des années de disette, la pénurie des micro-ordinateurs Raspberry Pi semble derrière nous. Des dizaines de milliers de Raspberry Pi 5 sont fabriqués chaque semaine et le nombre devrait rapidement augmenter.

Si vous avez essayé de vous procurer un mini ordinateur Raspberry Pi ces dernières années, vous avez soit réussi grâce à un coup de chance et beaucoup de patience, soit vous avez laissé tomber. Sans parler du succès du PC format poche, la crise sanitaire de 2020 a créé une pénurie très tenace. Les magasins en ligne affichent constamment des ruptures de stocks et il faut attendre l'été 2023 pour enfin voir le bout du tunnel. Les nuages se dissipent et en septembre dernier, le Raspberry Pi 5 est officialisé. Cela ne veut pas dire qu'il débarque immédiatement sur les étals cependant.

La production de masse démarre en octobre 2023, mais seules certaines personnes reçoivent leur exemplaires dans la foulée. D'abord les abonnés aux magazines MagPi et HackSpace, ensuite les revendeurs officiels. Ces derniers n'ont pas des stocks illimités et rapidement, la rupture s'installe de nouveau. Cette fois-ci, c'est terminé. En ce début d'année 2024, le PDG de Raspberry Pi, Eben Upton, apporte de bonnes nouvelles : actuellement, 70 000 exemplaires du Raspberry Pi 5 sont produits chaque semaine. Le chiffre devrait augmenter dès février.

La production de Raspberry Pi 5 bat son plein et va augmenter rapidement

Sur une photo partagée aux équipes de Tom’s Hardware, on peut voir des centaines d'unités prêtes à être testées et envoyées. Le cliché a été pris dans l'usine de Pencoed au Pays de Galles. Eben Upton est confiant en sa capacité à augmenter la cadence pour atteindre 90 000 exemplaires par semaine, notant que “Sony est vraiment remarquable”. C'est en effet le constructeur japonais qui gère l'usine où presque l'ensemble des process sont automatisés, des tests à l'emballage.

Le Raspberry Pi 5 est logiquement plus puissant que son prédécesseur, sans être beaucoup plus cher. Avec processeur Quad-core ARM A76 2,4 GHz et son GPU VII 800 MHz intégré, il offre des performances 2 à 3 fois plus élevées que la 4e itération du mini ordinateur. C'est donc un choix facile pour qui hésite encore entre les deux derniers modèles. Plus qu'à attendre que les exemplaires arrivent chez les marchands agréés.