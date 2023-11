Le Raspberry Pi 5 peut fonctionner avec une carte graphique externe, ce développeur le prouve en vidéo

Jeff Geerling en collaboration avec le développeur nommé CoreForge, est parvenu à faire fonctionner une carte graphique Radeon RX 460 sur un Raspberry Pi 5. Le mini-ordinateur de la fondation Raspberry peut-il se transformer en bête de jeu ? Comme nous le montre le youtubeur, c'est possible, mais pas si simple.

Le développeur de logiciel Jeff Geerling est parvenu à brancher une carte graphique Radeon RX 460 sur un Raspberry Pi 5. Même si on dit qu’à l’heure actuelle il vaut mieux investir dans une bonne carte graphique pour jouer à des jeux « sérieux » dans de bonnes conditions, ne vous ruez pas tout de suite sur une GeForce RTX 4090 à la puissance monstrueuse, par exemple, pour la brancher au RPi 5.

À lire — Raspberry Pi 5 officiel : le mini-ordinateur devient encore plus puissant, mais aussi plus cher

D’une part, la (faible) puissance du processeur Cortex-A76 du Raspberry Pi 5 constituera le premier et principal goulet d’étranglement, et d’autre part, le montage de cette configuration n’a pas été facile du tout, pour des questions matérielles et de compatibilité entre la carte graphique qui date de 2016, et le RPi 5, propulsé par un processeur sous architecture ARM. Le mini-ordinateur de la fondation Raspberry n’étant initialement pas bien riche en ports, il est nativement incapable d’alimenter la carte graphique d’AMD, dont la consommation peut monter jusqu’à 75 W.

Ce développeur est parvenu à faire tourner un Raspberry Pi 5 avec une carte graphique externe

Il a donc fallu ajouter une alimentation externe. Jeff a donc utilisé un certain nombre de modules et d’adaptateurs différents, et comme on peut le constater dans la vidéo publiée sur YouTube, le système n’est pas encore très stable. M. Geerling est tout de même parvenu à faire tourner un benchmark sur son Raspberry Pi 5, histoire de prouver que les graphismes proviennent effectivement du GPU d’AMD.

Le Raspberry Pi 5, bien qu’il soit trois fois plus puissant que son prédécesseur, n’est tout de même pas prêt à remplacer votre PC gaming ou votre console de jeu next gen. Le mini-ordinateur reste une alternative intéressante à une tour PC encombrante si vous souhaitez simplement surfer sur le Web ou consulter vos emails.