Raspberry Pi 5 officiel : le mini-ordinateur devient encore plus puissant, mais aussi plus cher

Après la plus longue attente jamais observée entre deux modèles phares de Raspberry Pi (le Raspberry Pi 4 est sorti en juin 2019), le Raspberry Pi 5 est enfin là, et fait le plein de nouveautés.

Quatre ans après la sortie du Raspberry Pi 4, l'équipe Raspberry Pi est de retour avec un nouvel ordinateur petit mais puissant : le Raspberry Pi 5. Après quelques années difficiles marquées par des problèmes de chaîne d'approvisionnement, l’entreprise est enfin capable de proposer une nouvelle itération, qui offre d’ailleurs des gains de performances significatifs.

Le Raspberry Pi 5 a la particularité d’être le premier à utiliser une puce maison. Il est près de trois fois plus rapide que le processeur du Raspberry Pi 4, avec de meilleures capacités graphiques grâce à son GPU VideoCore VII cadencé à 800 MHz. La société décrit le processeur du nouveau modèle comme un processeur ARM Cortex-A76 64 bits quadruple cœur cadencé à 2,4 GHz, avec des extensions cryptographiques, des caches L2 de 512 Ko par cœur et un cache L3 partagé de 2 Mo.

Quelle fiche technique pour le Raspberry Pi 5 ?

Comme le Raspberry Pi 4, la nouvelle version prend en charge le Wi-Fi 5 (802.11ac), le Bluetooth 5.0, le Bluetooth Low Energy et le Gigabit Ethernet. Il y a deux ports micro-HDMI, ce qui signifie que vous pouvez brancher deux écrans 4K avec un taux de rafraîchissement de 60Hz et un support HDR en utilisant un Raspberry Pi.

En ce qui concerne les ports USB, le Raspberry Pi 5 est livré avec deux ports USB 3.0 avec prise en charge de vitesses de transfert simultanées de 5 Gbps et deux ports USB 2.0. Il y a aussi un port USB-C qui fait office de port d'alimentation.

La bande passante USB globale a plus que doublé, ce qui se traduit par des vitesses de transfert plus élevées vers les lecteurs UAS externes et d'autres périphériques à grande vitesse. Les interfaces d'affichage et de caméra MIPI dédiées à deux voies de 1 Gbps des modèles précédents ont été remplacées par une paire d'émetteurs-récepteurs MIPI à quatre voies de 1,5 Gbps. Cela triple la bande passante totale et permet de combiner jusqu'à deux caméras ou écrans.

Enfin, notons que les performances du port de cartes SD ont également été considérablement améliorées, avec des performances maximales doublées grâce à la prise en charge du mode haute vitesse SDR104. On retrouve même première fois sur cette plateforme une interface PCI Express 2.0.

La bonne nouvelle, c’est que malgré toutes ces améliorations, le prix du Raspberry Pi 5 n’a pas trop explosé. Vous pourrez bénéficier de toutes ces fonctionnalités pour seulement 5 $ de plus que les modèles Pi 4 équivalents. Les Raspberry Pi 5 de 4 et 8 Go coûteront respectivement 60 et 80 dollars. Nous n'avons pas encore de prix pour les modèles de 1 et 2 Go, car ceux-ci seront disponibles plus tard. Le Raspberry Pi 5 devrait être disponible à l'achat avant la fin du mois d'octobre et rester en production jusqu'en janvier 2035.