Raspberry Pi 5 : les premiers benchmarks dévoilent des performances en hausse

Le Raspberry Pi 5 est beaucoup plus puissant que la génération précédente, si l’on en croit les premiers benchmarks du nouveau nano-ordinateur. Pourtant, son tarif n’a pas drastiquement augmenté.

Il y a quelques jours, l’équipe Raspberry Pi lançait le Raspberry Pi 5, une nouvelle génération de ses nano-ordinateurs. Il aura fallu attendre pas moins de 4 ans après la sortie du Raspberry Pi 4 pour découvrir cette nouvelle itération, notamment à cause des pénuries mondiales de semi-conducteurs.

Le Raspberry PI 5 se démarque surtout de ses prédécesseurs grâce à une puce maison Boardcom BCM2712, un chipset avec quatre cœurs de CPU ARM Cortex-A76 cadencés à 2,4 GHz et un GPU VideoCore VII cadencé à 800 MHz. Selon les déclarations de Raspberry Pi, celle-ci serait près de deux fois plus puissante que la génération précédente, et c’est effectivement ce que viennent de confirmer les premiers benchmarks.

Le Raspberry Pi 5 est près de 2 fois plus puissant que le Raspberry Pi 4

D’après Tom’s Hardware, qui a déjà pu tester le nano-ordinateur, le Raspberry Pi 5 est nettement plus rapide que le Pi 4. Il démarre plus rapidement, ouvre plus vite les applications et obtient de meilleurs résultats dans les benchmarks. Par exemple, il ouvre les applications en deux fois moins de temps, démarre en 18 secondes au lieu de 38, et est 2 à 3 fois plus performant dans les tâches de CPU et de compression. Dans un test d'intelligence artificielle, il s’est montré 68 % plus rapide.

Le Pi 5 excelle dans des tâches telles que la compression et la décompression. Il offre une puissance de compression de 9 543 MIPS, un bond considérable par rapport aux 4 287 MIPS du Pi 4, soit une augmentation de 122 %. En termes de décompression, le Pi 5 atteint 13 231 MIPS, alors que le Pi 4 est à la traîne avec 7 568 MIPS.

Le processeur n’est pas le seul composant à être plus rapide, le Raspberry Pi 5 proposant aussi un lecteur de cartes mémoires amélioré et des débits USB 3.0 plus rapides. Le nouveau modèle est parvenu à lire une carte microSD Kingston Canvas Go Plus à un taux de 12,75 Mo/s et écrit à un taux de 8,5 Mo/s, contre 8,78 Mo/s et 5,85 Mo/s pour le modèle 4.

Lorsqu'il est connecté à un disque SSD via l'USB 3.0, le Pi 5 atteint des vitesses de lecture impressionnantes de 31,33 Mo/s et des vitesses d'écriture de 20,89 Mo/s. De son côté, le Raspberry Pi 4 atteint des vitesses de lecture comparativement plus lentes de 12,96 Mo/s et des vitesses d'écriture de 8,64 Mo/s lorsqu'il est connecté au même disque SSD via l'USB 3.0.