Cette cartouche stocke 10 000 To de données pendant plus 5000 ans

En utilisant des matériaux peu onéreux et accessibles facilement, cette entreprise veut révolutionner le stockage de données numériques. Elle a déjà produit un prototype fonctionnel capable de conserver jusqu'à 10 000 To de données pendant des milliers d'années.



Des milliards de données numériques transitent chaque jour sur Internet ou nos machines. Certaines sont éphémères et ne servent qu'à remplir un but ponctuel, d'autres ont tout intérêt à être conservées plus ou moins longtemps. Et comme elles sont de plus en plus volumineuses, les systèmes de stockage physiques doivent suivre la cadence et gagner en capacité rapidement. Voilà pourquoi des constructeurs comme Samsung se lancent dans la création d'un SSD de 256 Go par exemple, ou que Western Digital travaille à un disque dur de 28 Go.

Mais au-delà de la place disponible se pose la question de la durée de conservation. Microsoft y réfléchit sérieusement avec son idée de disque dur en verre qui résisterait des milliers d'années. Partant du même principe, les équipes de Cerabyte, basées en Allemagne, veulent aller encore plus loin. Là où le support de Microsoft propose 7 To d'espace, le leur en affiche 10 000. Il prend la forme d'une cartouche blanche qui est capable selon l'entreprise de garder les données en état pendant plus de 5000 ans.

Une entreprise créée un système capable de stocker 10 000 To de données pendant au moins 5000 ans

Pour réussir ce tour de force, Cerabyte n'est pas allé chercher des matériaux rares ou hors de prix, au contraire. Leur prototype a été construit à partir de ce que l'on peut se procurer facilement aujourd'hui. Globalement, la cartouche est constituée de nanocouches de céramique. En détail, le système est composé d'un rack de lecture et de plusieurs racks de stockage. Le support lui-même prend la forme d'une feuille de verre carrée (appelée plateau) avec une nanocouche de céramique sombre stockée dans des cartouches.

Au moment d'écrire des données, la cartouche est déplacée sur un rack d'écriture/lecture. Elle est ouverte et le plateau retiré pour être placé sous un laser femtoseconde. Ses impulsions ultra-courtes inscrivent les données sous une forme ressemblant aux QR codes, les trous ou les espaces laissés par le laser étant en fait les 0 et les 1 du code binaire. Une fois que les QR codes ont été écrits et vérifiés par une caméra, le plateau en verre est remis dans la cartouche. C'est cette même caméra qui se charge de lire les données.

D'après Cerabyte, son système résiste à des températures allant de – 273° C à 300° C, même dans un environnement acide ou corrosif. Il est également insensible aux radiations et aux interférences électromagnétiques. L'entreprise est confiante et estime que son produit a le potentiel pour devenir le standard de demain en matière de stockage de données longue durée. Il pourrait être lancé dès cette année.