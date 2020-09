AMD Radeon RX 6900 XT, 6800 XT et 6700 XT : la fiche technique des cartes fait surface

Un site de ecommerce spécialisé a brièvement mis en ligne un tableau montrant une partie de la fiche technique des Radeon RX 6900 XT, 6800 XT et 6700 XT.

Maintenant que l'on sait tout, ou presque, sur les dernières cartes graphiques Nvidia GeForce – les RTX 3070, 3080 et 3090 – on attend avec impatience que AMD réponde au marché avec de nouvelles cartes Radeon. Or, il se trouve qu'une partie de la fiche technique des futures cartes (RX 6900 XT, 6800 XT et 6700 XT) est brièvement apparue sur le blog du site de eCommerce Newegg. La firme y propose des articles approfondis pour aider les clients dans leur achat.

Premier aperçu des caractéristiques techniques des AMD Radeon RX 6900 XT, 6800 XT et 6700 XT

L'un de ces articles explique simplement comment mieux choisir sa carte graphique. Or, dans une première version de l'article actuel et selon le site Hardwarecooking, Newegg a au passage dévoilé une partie de la fiche technique des futures cartes graphiques AMD. Bien sûr, ces données sont à ce stade à prendre avec beaucoup de prudence. Mais elles nous donnent potentiellement un premier aperçu de ces GPU. La 6900 XT propose ainsi pour un TDP de 300 W quelques 5120 processeurs de flux, 16 Go de mémoire vive, une bande passante de 512 Go/s pour une largeur de bus 256 bits.

Sur les 6700 XT et 6800 XT on passe à une bande passante mémoire de 384 Go/s pour une largeur de bus 192 bits. La 6800 XT propose 3840 processeurs de flux et 12 Go de mémoire vive pour un TDP de 200 W. La 6700 XT embarque 2560 processeurs de fluxet 6 Go de RAM pour un TDP de 150 W. La mémoire est dans les trois cas de la VRAM GDDR6. La fréquence GPU de base des trois cartes est, à en croire le site, fixée à 1500 MHz. A ce stade, il est possible que certaines données comme la fréquence d'horloge, ne représentent pas la réalité.

Il y a également un autre point d'interrogation : AMD affirmait récemment que 8 Go de VRAM était un strict minimum pour jouer. Or, à en croire ce tableau, il semble que le fondeur lancera tout de même une carte avec seulement 6 Go de VRAM. Que pensez-vous de ces premières données techniques ? Partagez votre avis dans les commentaires.