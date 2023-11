Le Cybertruck est une vraie bête, il a un mode pour ça

Dans l'application Tesla, un développeur a trouvé une référence à un “Mode Bête” pour le Cybertruck, ainsi que des détails sur les différents niveaux de finitions disponibles.



Vous reprendrez bien un peu de Cybertruck ? La présentation officielle du pickup électrique de Tesla aux allures de mini-char d'assaut aura lieu le jour de la publication de cet article. Mais ça n'empêche pas les curieux de vouloir en savoir plus à l'avance. On sait déjà pas mal de choses sur le véhicule. Surtout avec les nombreuses vidéos le filmant sur la route, en situation réelle. Et en train de rouler dans l'eau aussi. Les fonctionnalités originales du Cybertruck ne sont pas toutes connues cela dit. Un développeur en a justement trouvé une.

Sur X (Twitter), @olympusdev_ explique avoir “disséqué” l'application Tesla officielle dans sa version numérotée 4.27.3. Il a d'abord trouvé une référence illustrée à deux types de finitions : “Basique” et “Luxe”. Sur la première, les roues du Cybertruck semble légèrement plus petites que sur la seconde. La version “Luxe” bénéficierait également de jantes noires, comme on peut le voir sur l'image ci-dessus. Mais ce n'est pas la seule trouvaille du développeur.

Le Cybertruck a un mode pour le transformer en “Bête”

Dans une courte animation 3D à visionner plus bas, on peut voir le Cybertruck dans un genre de tunnel triangulaire. Soudain, il accélère d'un coup, rapidement. C'est une démonstration du “Beast Mode” ou “Mode Bête” dans la langue de Molière. De ce qu'on en sait, il s'agirait d'une option permettant au pickup de passer de 0 à 60 km/h en moins de 3 secondes. C'est en tout cas ce qu'a dit Elon Musk dans un podcast fin octobre, sans donner plus de détails.

Début octobre, un Internaute partageait la vidéo d'un Cybertruck effectuant une accélération fulgurante en départ arrêté. Peut-être le mode en question ? On ne sait pas s'il faudra payer pour l'activer, où s'il sera intégré dans l'une ou l'autre des 3 versions du véhicules uniquement. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de respecter les limitations de vitesse. En cas d'infraction, votre Cybertruck se fera facilement embarquer par la fourrière.