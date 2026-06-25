Quels sont les meilleurs badges télépéage ? Notre sélection des abonnements à choisir

Fulli, Ulys, ou encore Bip&Go, les solutions de télépéage permettent de gagner du temps quand on roule sur l'autoroute. L'offre est assez diversifiée, mais tous les abonnements proposés par ces opérateurs ne se valent pas. Nous avons comparé trois poids lourds du marché pour vous donner une idée de celui qui correspond le mieux à vos besoins.

Les badges télépéage sont un accessoire indispensable pour les conducteurs qui empruntent régulièrement l'autoroute. Avec eux, les automobilistes peuvent passer les barrières de péage sans attendre, et même sans s'arrêter complètement. Ils sont débités de tous leurs passages une seule fois par mois, simplifiant aussi la lecture du relevé de comptes. Mais l'offre d'abonnements est pléthorique et il est difficile de savoir quel fournisseur choisir.

Nous avons identifié trois opérateurs (Fulli, Ulys et Bip&Go) qui nous paraissent particulièrement intéressants et vous détaillons les avantages et inconvénients de leurs formules dans ce comparatif. Comme vous allez le constater, les abonnements télépéage octroient parfois des réductions, des avantages fidélité, ou l'accès à des parkings, facteurs qu'il faut aussi prendre en compte au moment de choisir son service.

Fulli idéal pour les trajets occasionnels (0 € les mois non-utilisés)

Parmi les trois opérateurs, notre choix n°1 se porterait sur les offres de Fulli. Avec plus de 20 ans d’expérience dans le domaine du télépéage et 3,5 millions de clients, Fulli se place comme la meilleure alternative. Le badge télépéage Fulli permet de rouler sur toutes les autoroutes de France, d’Espagne et du Portugal et vous ne payez que les mois où vous l’utilisez. Petit plus concernant l’abonnement mensuel : Fulli est le badge télépéage le moins cher du marché.

Fulli Nomade et Nomade+

Fulli Nomade se présente comme une offre assez avantageuse : l'utilisateur ne paye rien les mois non utilisés et 1,90 euro mensuels les mois utilisés. Actuellement, Fulli Nomade propose même une offre “badge télépéage + 12 mois offerts”.

L'abonnement est valable sur les autoroutes en France, en Espagne et au Portugal, avec l'accès aux parkings inclus. Le tarif augmente par contre de 2,40 euros les mois d'utilisation en Espagne ou au Portugal. C'est une formule très complète et qui reste abordable. Tant que la promotion des 12 mois offerts est valide, mieux vaut opter pour Fulli Nomade que Fulli Balade, donc.

Enfin, autre bonne nouvelle, en utilisant le code promotionnel PHON26, vous profitez des avantages suivants :

un badge télépéage offert

les frais de gestion offerts pendant 12 mois

2 cartes postales offertes en plus par rapport au code public

la livraison du badge offerte

Profiter de l'offre Fulli Nomade avec des avantages exclusifs (code PHON26)

Fulli propose aussi Nomade+, qui ajoute l'Italie aux destinations compatibles. Il faut là aussi s'acquitter de 2,40 euros mensuels supplémentaires quand utilisé. Notez cependant que, contrairement à Nomade, cet abonnement exige le paiement de 15 euros en guise de frais d'activation, qui n'existent pas pour l'Espagne et le Portugal.

Fulli Liber-t Vacances

Liber-t Vacances offre un passage rapide aux télépéages en France sur toutes les voies floquées d'un « t », ainsi que dans des centaines de parkings compatibles. L’offre Liber-t Vacances de Fulli permet de financer ses trajets en télépéage grâce aux Chèques-Vacances (dématérialisés ou en version papier), avec un plafond de recharge annuel. Celui-ci est fixé à 250 € maximum. Il n'y a pas de frais d'abonnement, mais des frais de gestion les mois où vous utilisez votre badge et dès que le crédit de chèques est épuisé. Notez également que le badge ne fonctionne pas à l'étranger.

Fulli Balade

Pour les rouleurs les moins assidus, cette offre permet d'obtenir le confort du télépéage à très peu de frais, contre quelques concessions. L'offre est au même prix que Fulli Balade (0 euro les mois non utilisés et 1,90 euro mensuels les mois utilisés en France). Fulli Balade peut se révéler utile si vous ne comptez pas vous rendre à l'étranger, puisque seules les autoroutes françaises sont incluses. À noter que le Boulevard Périphérique Nord à Lyon (TEO) et que le Tunnel Prado Carénage à Marseille ne sont pas non plus intégrés dans Fulli Balade. Les parkings télépéage ne sont pas disponibles non plus. La différence de prestation avec Fulli Nomade le rend assez peu intéressant, sauf s'il fait l'objet d'une promotion et que ses restrictions ne concernent pas votre usage.

Les autres abonnements Fulli

Fulli dispose aussi d'offres qui s'adressent à des profils de conducteurs bien spécifiques :

Duo Plus : combine un badge télépéage pour la France, l’Espagne et le Portugal à un pass recharge Fulli Elec pour 3,50 euros par mois.

combine un badge télépéage pour la France, l’Espagne et le Portugal à un pass recharge Fulli Elec pour 3,50 euros par mois. CITO 30 : 30 % de réduction sur votre trajet du réseau AREA, APRR ou ADELAC à partir du 20ᵉ trajet réalisé dans le mois (10 allers-retours) à 2,50 euros par mois.

30 % de réduction sur votre trajet du réseau AREA, APRR ou ADELAC à partir du 20ᵉ trajet réalisé dans le mois (10 allers-retours) à 2,50 euros par mois. CITO 30 Jeune (moins de 25 ans) : 30 % de réduction sur votre trajet du réseau AREA ou APRR dès 3 allers-retours dans le mois à 2,50 euros par mois (six premiers mois offerts).

30 % de réduction sur votre trajet du réseau AREA ou APRR dès 3 allers-retours dans le mois à 2,50 euros par mois (six premiers mois offerts). CITO AREA : jusqu'à 20 % de réduction sur vos trajets du réseau AREA (Rhône-Alpes) à 4,50 euros par mois.

jusqu'à 20 % de réduction sur vos trajets du réseau AREA (Rhône-Alpes) à 4,50 euros par mois. CITO Rhône-Alpes : jusqu'à 20 % de réduction sur vos trajets dès le 1er euro dépensé sur la zone Rhône-Alpes à 5,50 euros par mois.

jusqu'à 20 % de réduction sur vos trajets dès le 1er euro dépensé sur la zone Rhône-Alpes à 5,50 euros par mois. CITO APRR : jusqu'à 20 % de réduction sur vos trajets du réseau APRR pour les véhicules de classe 1 uniquement et pour trajet régulier de moins de 100 km à 3 euros par mois.

Ulys, le numéro 1 du badge télépéage

Vous avez sans doute déjà entendu parler d'Ulys, qui revendique 7 millions d'utilisateurs et s'impose comme la solution télépéage leader en France. Il s'agit d'une marque lancée par Vinci, géant de la concession et de l'exploitation d'infrastructures autoroutières. En plus du support du péage en flux libre, le badge d'Ulys permet aussi de payer les stationnements dans de nombreux parkings, tandis que la recharge électrique n'est pas oubliée.

Ulys Classic

Pour les conducteurs qui ne prennent pas l'autoroute très souvent, la formule Classic est idoine. Elle coûte 2,20 euros par mois si le badge est utilisé et rien dans le cas contraire. De plus, la société ne facture pas de frais de mise en service et offre les premiers six mois d'utilisation, le tout sans engagement. Pour rouler à l'étranger, il faut par contre souscrire une option :

En Espagne et au Portugal : 2 euros par mois supplémentaires, uniquement les mois où le badge est utilisé.

2 euros par mois supplémentaires, uniquement les mois où le badge est utilisé. En Italie : 2,40 euros par mois supplémentaires, uniquement les mois où le badge est utilisé, avec des frais d'activation de l'option s'élevant à 15 euros.

Si vous comptez traverser les frontières au sud-ouest ou au sud-est de la France, Ulys est clairement plus cher que Fulli.

Ulys Frequence

L'abonnement Frequence s'adresse aux usagers réguliers de l'autoroute. Le coût mensuel est un peu moins élevé qu'en Classic : 1,90 euro par mois. Mais il n'y a pas d'offre de bienvenue avec les frais offerts les premiers mois, et ce montant est débité mensuellement de votre compte sans condition : vous payez donc même si vous n'avez pas utilisé votre badge. Ce dernier peut être utilisé dans 1 000 parkings, dont plus de 500 se situent en France. Les options internationales sont les mêmes qu'avec la formule Classic.

Ulys Premium

Ulys met aussi à disposition de ses clients un abonnement Premium à 3,80 euros par mois, soit deux fois plus cher qu'Ulys Frequence. L'un des avantages est que cette somme n'est pas prélevée si vous n'avez pas eu recours au badge télépéage au cours du dernier mois. Ulys Premium donne aussi accès à deux assurances :

Jusqu’à 1 500 euros remboursés en cas de panne mécanique.

Jusqu'à 500 euros remboursés en cas de crevaison.

Pour cette offre aussi, la compatibilité avec les péages portugais, espagnols et italiens s'effectue via la souscription des options décrites un peu plus tôt.

Les autres abonnements Ulys

Nous vous avons présenté ci-dessus les plans les plus généraux et qui conviennent à la plus grande part des automobilistes, mais certaines formules couvrent des besoins plus particuliers :

Ulys Vacances : possibilité de payer le télépéage en chèques vacances dans la limite de 250 euros par an en France.

possibilité de payer le télépéage en chèques vacances dans la limite de 250 euros par an en France. Spécial 30 : économisez 30 % sur votre trajet régulier à partir de 20 trajets identiques par mois (trajet préférentiel à choisir dans la liste de votre commande) pour 3,50 euros par mois.

économisez 30 % sur votre trajet régulier à partir de 20 trajets identiques par mois (trajet préférentiel à choisir dans la liste de votre commande) pour 3,50 euros par mois. Pass Télépéage + Electric : Ulys Classic (2,20 euros par mois quand utilisé, 0 euro quand non utilisé) avec accès à des bornes de recharge en France et en Espagne (pass de recharge à 19,90 euros à payer une fois).

Bip&Go, le moins cher pour les trajets réguliers

Bip&Go est un service de télépéage historique géré par Sanef (Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France). Ce n'est pas le plus populaire, plombé par une expérience utilisateur pas toujours au rendez-vous (une récente mise à jour a amélioré ce point), mais ses tarifs et ses prestations sont attractifs.

Bip&Go à la carte

Si vous n'empruntez l'autoroute que quelques fois par an, cette offre sans engagement est pour vous. Elle vous coûte 2,10 euros les mois circulés, et 0 euro autrement. Nous avons par contre des frais de mise en service de 10 euros, en partie compensés par les huit premiers mois offerts. Les options pour l'étranger sont un peu plus chères que chez la concurrence : 2,50 euros par mois pour l'Espagne, le Portugal et l'Italie, avec des frais d'activation de 14 euros pour cette dernière destination (contre 15 euros chez Fulli et Ulys).

Bip&Go au forfait

Cet opérateur a la particularité de proposer un abonnement avec paiement annuel, qui revient à 1,65 euro par mois pour un usage sur les autoroutes françaises. Si vous êtes sûr de prendre l'autoroute tous les mois, c'est clairement l'alternative la moins chère de ce comparatif. Ensuite, les conditions pour l'Espagne, le Portugal et l'Italie sont les mêmes qu'à la carte.

Les autres abonnements Bip&Go

Pour s'adapter aux demandes plus précises des automobilistes, Bip&Go commercialise aussi des formules ciblant un certain type de clientèle :

Bip&Go Liber-t Vacances : possibilité de payer le télépéage en chèques vacances dans la limite de 250 euros par an en France (sans frais de mise en service).

possibilité de payer le télépéage en chèques vacances dans la limite de 250 euros par an en France (sans frais de mise en service). Bip&Go Jeune Conducteur : similaire à Bip&Go au forfait avec badge à prix réduit pour les -26 ans (16 euros par an, soit 1,33 euro par mois au lieu de 1,65). Offert la première année et mise en service gratuite.

similaire à Bip&Go au forfait avec badge à prix réduit pour les -26 ans (16 euros par an, soit 1,33 euro par mois au lieu de 1,65). Offert la première année et mise en service gratuite. Bip&Go American Express : similaire à Bip&Go au forfait avec badge à prix réduit pour détenteurs de carte AMEX (18,20 euros par an, soit 1,52 euro par mois au lieu de 1,65).

similaire à Bip&Go au forfait avec badge à prix réduit pour détenteurs de carte AMEX (18,20 euros par an, soit 1,52 euro par mois au lieu de 1,65). Bip&Go Electric : comme l'offre à la carte, l'abonnement coûte 2,10 euros les mois circulés, et inclut une carte de recharge (7,45 euros à payer une fois au lieu de 14,90) donnant accès à plus de 870 000 bornes de recharge électrique en Europe (France, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas).

Fulli, Ulys ou Bip&Go : quel badge et abonnement télépéage choisir ?

Si vous cherchez un badge et un abonnement télépéage, vous trouverez très probablement votre bonheur chez Fulli, Ulys ou Bip&Go. Leurs offres sont parfois assez proches les unes des autres, mais chaque fournisseur a ses particularités qui peuvent faire pencher la balance. Fulli est le badge télépéage le moins cher mensuellement et a les frais de non-utilisation les moins chers des trois opérateurs. Bip&Go est le moins cher pour les trajets en France si vous acceptez de vous engager pour une année entière. Enfin, Ulys propose une offre de services plus étoffée avec un programme de bons plans dédié à ses abonnés très intéressante.