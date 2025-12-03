Le Spotify Wrapped de 2025 va mettre fin aux débats avec vos proches sur qui est le plus gros fan de Taylor Swift et Bad Bunny

C'est enfin l'heure de voir vos réseaux sociaux envahis par le Spotify Wrapped de personnes à qui vous adressez à peine la parole. Comme chaque année, la plateforme de streaming apporte un petit twist à sa formule, cette fois clairement tournée vers la compétition entre amis. Si vous vous êtes toujours demandé qui parmi vos proches est le plus grand fan de Vianney, c'est le moment ou jamais.

Depuis des mois, une question vous brûle les lèvres : mais qu'écoute votre collègue de bureau à longueur de journée ? Ça tombe bien, celui-ci vient de partager en story son Spotify Wrapped. Vous avez à peine le temps de vous arrêter sur le nombre spectaculaire de streams du dernier album de Michel Sardou que bientôt, l'intégralité de votre feed est noyé sous les captures d'écran de podiums et autres données, avec occasionnellement la photo d'un artiste traînant par là.

Décembre est là, ce qui veut dire deux choses : Mariah Carey sort enfin de son hibernation, et Spotify publie son désormais célèbre Wrapped. C'est l'heure de découvrir quel a été votre artiste favori de 2025, quel morceau vous a obsédé cette année, bref, vous connaissez la chanson (vous l'avez ?). Et comme chaque année, le Wrapped nouvelle formule apporte sa petite touche d'originalité avec un concept inédit. Pour 2025, le Wrapped est clairement placé sous le signe de la compétition et de la discorde.

Le Spotify Wrapped 2025 veut semer le trouble dans votre groupe d'amis

Cette année, Spotify propose à ses utilisateurs de s'y mettre à plusieurs pour faire le bilan de leur année musicale. Avec Wrapped Party, ces derniers peuvent constituer des groupes, à qui l'application va attribuer des “awards”. Celle-ci va alors déterminer si les membres du groupe ont les mêmes goûts musicaux, leur attribuer un prix en adéquation, et ainsi de suite. Il sera alors possible de déterminer qui écoute le plus de musique, qui est le plus fan de tel artiste, etc.

En parallèle des disputes que cela va inévitablement déclencher, Spotify a également dévoilé son habituel classement des artistes les plus écoutés. La première place revient, pour le quatrième fois en cinq ans, à Bad Bunny, qui décroche également le titre d'album le plus populaire de l'année. La chanson la plus streamée, quant à elle, n'est autre que “Die with a smile” de Lady Gaga et Bruno Mars.