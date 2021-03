Qualcomm prépare une copie de la Nintendo Switch fonctionnant sous Android

Selon les informations d’Android Police, Qualcomm souhaiterait faire son entrée sur le marché des consoles de jeu portables, actuellement dominé par Nintendo et sa Switch. Cette console aurait la particularité de fonctionner sur Android.

Le fabricant de puces Qualcomm semble vouloir copier la célèbre console portable de Nintendo et proposer sa propre alternative sous Android. Celle-ci disposerait également de manettes détachables et pourra se connecter à des téléviseurs. De son côté, on sait que Nintendo travaille actuellement sur la Nintendo Switch Pro 4K, qui devrait embarquer un processeur Nvidia avec le DLSS.

D’après Android Police, le fondeur pourrait proposer sa propre alternative aux processeurs Nvidia Tegra de la Switch, puisqu’il fabrique déjà les processeurs Snapdragon qu’on retrouve dans la plupart des téléphones sous Android.

Que sait-on de la console de Qualcomm ?

La console de Qualcomm devrait offrir un écran de 6,55 pouces, qui sera alimenté par une batterie de 6 000 mAh. Cette dernière sera compatible avec la technologie Quick Charge. Au niveau de la puissance, elle utiliserait un nouveau processeur Snapdragon haut de gamme refroidi avec un ventilateur ainsi qu’un modem 5G X55. Il s’agit d’une ancienne version, puisque Qualcomm utilise actuellement les Snapdragon X60 sur les smartphones haut de gamme de 2021, et que l’entreprise a déjà présenté la nouvelle génération, les Snapdragon X65. Ce dernier est le premier modem 5G à atteindre les 10 Gbit/s.

De plus, la console disposerait d’un emplacement pour carte SD, du Bluetooth, du GPS, d’accéléromètres et un système haptique à deux zones. Elle fonctionnerait sous Android 12 avec un launcher personnalisé. Pour l’instant, Android Police ne sait pas si la console proposera un port mini HDMI ou USB-C.

Qualcomm souhaiterait profiter d’Android pour prendre en charge l’application Epic Games Store dès le lancement, ce qui signifie qu’une application dédiée pourrait sortir prochainement. En plus des jeux en local, il serait intéressant que cette console soit compatible avec des services de cloud gaming comme Stadia ou GeForce Now de Nvidia.

La console portable de Qualcomm devrait sortir au premier trimestre 2022. En conséquence, elle pourrait être annoncée peu après le successeur du Snapdragon 888, qui équipe actuellement des smartphones comme le Xiaomi Mi 11, le OnePlus 9 Pro ou encore l’OPPO Find X3 Pro.

Source : Android Police