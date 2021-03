La Switch Pro 4K devrait embarquer un nouveau processeur Nvidia avec le DLSS

La Switch Pro fait de plus en plus parler d’elle et aujourd’hui, Bloomberg donne de nouveaux détails sur sa conception. Après avoir affirmé qu’elle embarquerait un écran OLED, le très sérieux site américain indique aujourd’hui qu’elle serait dotée d’un nouveau processeur conçu par Nvidia, capable de gérer le DLSS.

La Switch Pro a longtemps été une console fantasmée, mais petit à petit, elle devient palpable. En effet, des fuites très crédibles sont apparues sur le net depuis quelques semaines, notamment grâce au site Bloomberg. Ce dernier en rajoute une couche aujourd’hui en évoquant le processeur de la console.

Le site indique que la Switch Pro embarquerait un nouveau processeur conçu par Nvidia, venant donc remplacer le Tegra X1 de la première mouture. Cette puce serait évidemment plus puissante et permettrait d’afficher de la 4K sur un téléviseur, notamment grâce à la technologie DLSS du constructeur.

Pour rappel, le DLSS a été introduit avec les Geforce RTX 20XX. Pour faire simple, cela permet d’afficher une image de meilleure qualité en l’upscalant naturellement sans perte visuelle (une image en 1080p se transforme en image 4K). Cela permet d’économiser de la puissance et donc d’augmenter drastiquement le nombre d’images par seconde. Cette technologie permettrait donc à la Switch Pro d’afficher des jeux en 4K sans forcément être une bête de course. Cette nouvelle entre en corrélation avec une fuite précédente, qui voulait que Nintendo arrête la production de la « vieille » puce Tegra K1.

La Switch Pro se contenterait du 720p en mode portable

Bloomberg a déjà évoqué la Switch Pro il y a quelques semaines, parlant cette fois l’écran. Selon le site, Nintendo commencerait à produire sa nouvelle console dès cet été pour une sortie à la fin de l’année 2021. En plus de ce nouveau processeur, la console disposerait d’une dalle OLED de 7 pouces. Cet écran se contenterait toujours d’une définition en 720p afin d’économiser les coûts (ce qui entre nous est un peu dommage).

Pour rappel, la Switch est sortie en 2017, suivie par la Switch Lite en 2019. L’arrivée d’une Switch pro en 2021 semble donc totalement logique, surtout dans un marché console qui a vu arriver deux nouvelles venues il y a quelques mois.