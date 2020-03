La PS5 sera rétrocompatible à terme avec les plus de 4000 jeux de la PS4 affirme Sony dans un communiqué. L’architecte système en chef de la PlayStation Mark Cerny avait affirmé en milieu de semaine dernière qu’une centaine de jeux PS4 seraient disponibles au lancement.

En milieu de semaine dernière, Sony et Microsoft tenaient chacun un événement en streaming autour de leur prochaine console. Sony a ouvert le bal avec une présentation très technique de l’architecte système responsable des PlayStation, Mark Cerny. Au détour de cet inventaire pour le moins monolithique l’ingénieur a tout de même révélé quelques infos qui peuvent intéresser le grand public. Il en a notamment dit un peu plus sur la rétrocompatibilité de la console.

Et il faut dire que c’est plutôt une douche froide : alors que depuis plusieurs semaines on s’attendait à ce que la PS5 propose une vaste rétrocompatibilité jusqu’aux titres de la PS1, Mark Cerny n’a même pas pris la peine de parler de rétrocompatibilité au-delà de la PS4. Et encore, pour dire qu’au lancement une centaine de jeux PS4 seraient compatibles sur PS5.

Quelques heures plus tard, lors de sa présentation Xbox Game Live, Microsoft évoquait, lui, toujours une vaste rétrocompatibilité jusqu’aux jeux de la Xbox 360. Du coup Sony a publié juste avant le weekend une « mise à jour »sur ce sujet, dans laquelle on apprend qu’en réalité la rétrocompatibilité de la PS5 avec les jeux PS4 sera à terme presque totale.

L’intégralité du catalogue PS4 disponible, fréquence boostée

« Avec tous ces jeux géniaux dans le catalogue PS4, nous avons consacré des efforts significatifs pour faire en sorte que nous fans puissent jouer à leurs jeux favoris sur PS5 », lance Sony, qui ajoute « Nous pensons que l’écrasante majorité des 4000+ titres PS4 sera compatible avec la PS5 ». Mais Sony ne s’arrête pas là.

Dans la suite de son communiqué, le constructeur explique en effet que les titres rétrocompatibles s’exécuteront à une fréquence boostée sur PS5 pour qu’ils puissent bénéficier dune nombre d’images par seconde plus élevé ou plus stable et potentiellement avec une plus haute définition ». Pour que cela soit possible, il faut néanmoins que le constructeur teste chaque titre.

« Nous évaluons en ce moment les jeux individuellement pour repérer tout problème qui requière un ajustement par rapport aux efforts de développement d’origine », peut-on lire dans la suite du communiqué qui se conclut en revenant sur la présentation de Mark Cerny, presque en l’excusant de n’avoir évoqué qu’une centaine de jeux : « dans sa présentation, Mark Cerny a fourni un aperçu en évoquant le top 100 des jeux PS4 les plus joués ce qui démontre à quel point nos efforts de rétrocompatibilité dans le bon sens ».

« Nous avons testé des centaines de titres et nous nous préparons à tester des milliers supplémentaires lorsque nous nous approchons du lancement. Nous vous mettrons à jour sur la rétrocompatibilité, ainsi que beaucoup plus de news PS5, dans les mois qui viennent », conclut Sony. Que pensez-vous de ce qui se dessine pour la rétrocompatibilité de la PS5 ? Partagez votre avis dans les commentaires.

