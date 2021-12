PS5 : voici à quoi pourrait ressembler les versions Pro et Slim

Si l’on est encore probablement bien loin de l’annonce d’une PS5 Pro, cela n’a pas empêché LetsGoDigital d’imaginer à quoi la future console pourrait ressembler. Le design se veut plus sobre, plus haut de gamme aussi, avec des courbes douces et un noir très mat. L’occasion également de dessiner un modèle slim qui pourrait lui aussi faire son apparition.

Une année mouvementée après la sortie de la PS5, Sony n’a pas encore donné d’indices concernant la sortie éventuelle d’un modèle Pro. Le constructeur a certes d’autres priorités à l’heure actuelle. La pénurie de composants lui donne du fil à retordre et il s’agit pour le moment de renflouer les stocks autant que possible. Mais l’apparition de premières rumeurs sur le modèle haut de gamme en septembre dernier a donné l’eau à la bouche. Ses performances font déjà beaucoup parler d’elles, mais qu’en est-il de son design ?

C’est la question que se sont posés nos confrères de LetsGoDigital, habitués des rendus prémonitoires. Le média a ainsi imaginé à quoi pourrait bien ressembler la PS5 Pro. Le boîtier qui en ressort est plus épuré que celui de la version standard, en se passant des courbes qui ont fait couler beaucoup d’encre. Les LEDs sont cette fois logées dans une bande unique, lui donnant au passage un aspect très futuriste.

Un design bien plus sobre pour les PS5 Pro et Slim

Le designer Jermaine Smit opte également pour une finition sur le dessus et le dessous de la console composée des icônes de boutons de la manette DualSense. Cette dernière a par ailleurs, elle aussi, eu droit à une refonte légère mais qui adoucit ses traits. Enfin, LetsGoDigital en profite pour imaginer une PS5 Slim, un modèle plus abordable que le standard et légèrement plus petit.

Celle-ci reprend le même blanc que l’on connaît à la console, ainsi que le concept de bande LED unique attribué à la version Pro. On y retrouve un lecteur DVD, ce qui pourrait être amené à changer sachant que l’Édition Digitale sert déjà de modèle moins cher. Reste que ces hypothétiques consoles pourraient aider Sony à contrer les effets de la pénurie, qui durera sûrement jusqu’en 2023.

