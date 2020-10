PS5 : une vidéo dévoile l’interface et la manette DualSense noire

La PS5 s'illustre dans une nouvelle vidéo apparue sur la toile. En provenance de Russie, la courte séquence offre un aperçu de l'interface de la console, de l'écran de démarrage, de la coque détachable, du support et, surtout, de la manette DualSense en version noire.

Sur Reddit, un internaute appelé Zelser affirme avoir pu mettre la main sur une PS5 plusieurs semaines avant sa sortie sur le marché. Ces derniers jours, il a posté plusieurs photos montrant la console de salon afin de prouver ses dires. L'internaute ne précise pas comment il a obtenu une unité avant le lancement. On vous invite donc à prendre ces images avec du recul en attendant de plus amples informations.

Dans un premier temps, Zelser a publié plusieurs images de l'interface de la PS5. Jusqu'ici, Sony est parvenu à garder le design de l'interface secret. Sur les clichés en fuite, l'interface rappelle à certains égards celle de la PS3. Il pourrait bien s'agir du kit de développement de la PS5. Dans ces conditions, la version finale de l'interface pourrait être un peu différente. L'internaute a aussi publié une vidéo de 25 secondes montrant l'écran de démarrage de la nouvelle PlayStation.

Premier aperçu de la manette DualSense noire ?

Dans la vidéo, on aperçoit aussi une manette DualSense en version noire ! Par contre, les couleurs de la manette semblent ternes et les touches sont grossièrement dessinées. Comme le soulignent plusieurs internautes, il pourrait s'agir d'un prototype de la DualSense. En août dernier, un prototype de la manette en version noire est en effet apparu sur la toile.

Enfin, l'internaute a aussi mis en ligne plusieurs images montrant le socle de support de la PS5. Cet accessoire permet de maintenir la console debout. Sur Reddit, il a aussi mis en ligne une photo de la coque détachable de la console. Pour l'heure, il est encore impossible d'attester de la véracité de ces images.

Pour rappel, Sony commercialisera la PS5 dès le 19 novembre 2020 en Europe. On vous en dit plus dès que possible sur la nouvelle console de salon. En attendant plus d'informations sur l'interface ou la DualSense, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.