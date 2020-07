PS5 : une version en or 24 carats est en préparation

La marque londonienne de personnalisation de luxe de produits high-tech Truly Exquisite a encore frappé. Cette dernière vient de dévoiler une toute nouvelle série « bling-bling » pour la PlayStation 5 : celle-ci sera bientôt disponible à l’achat soit en finition or 24 carats, soit en platine, soit en or rose 18 carats. La manette DualSense et le casque 3D Pulse seront aussi de la partie.

Voici une nouvelle qui ravira peut-être les joueurs les plus fortunés. La PS5 sera très bientôt disponible à l’achat sur le site Truly Exquisite dans trois finitions pour le moins ostentatoires : or 24 carats, platine, et or rose 18 carats. Sur un fond de In My Heart par le groupe Cjbeards et dans un rendu en images de synthèse, la marque londonienne a en effet publié un court teaser de ce à quoi ressemblera cette future PlayStation 5 « custom », en l’occurrence ici, en or 24 carats.

La future manette de la console, la DualSense, sera elle aussi apparemment disponible en or, tout comme le casque audio 3D Pulse. Notez que la date de sortie semble être d’ores et déjà connue, puisqu’à côté de la vidéo figure la mention décembre 2020. Aucun tarif n’a été pour l’instant donné par la marque, même si on peut d’ores et déjà se faire une idée du prix.

Voir aussi : PS5 : date de sortie, prix et fiche technique

Ce n’est pas la première qu’un fabricant ou une marque se risque à créer de tels « bijoux » technologiques. En parcourant leur catalogue, on voit par exemple que les Samsung S20, S20+ et S20 Ultra sont proposés en finition or, à partir 3200 euros. Si vous désirez faire graver une tête de Lion à l’arrière de l’appareil, il faudra débourser un peu plus de 3900 euros. Pour une Apple Watch Series 5 de 40 mm, il faudra compter un minimum 2350 euros. L’iPhone XS, en « Limited Edition Luxury Plated », est lui aussi disponible en or, à partir de 3800 euros. Précisions que ces prix sont donnés hors taxes sur le site Internet.

Intéressé ? Sachez qu’il est d’ores et déjà possible de montrer votre intérêt à l’entreprise Truly Exquisite en vous rendant sur la page dédiée de cette PlayStation 5 finition or de son site officiel. Il faudra préciser votre nom, votre adresse mail et le modèle souhaité. Enfin, rappelons que la version classique et blanche et de la PS5 serait quant à elle vendue 399 euros et que sa commercialisation prévue pour le 20 novembre.