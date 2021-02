PS5 : Sony a vendu 4,5 millions de consoles en 2020

Sony a vendu 4,5 millions de PS5 dans le monde en 2020. Malgré la pandémie de Covid-19, la nouvelle console de salon a rencontré un succès similaire à la PS4 lors de son lancement. Victime de son succès, la PlayStation 5 s'est vite retrouvée en rupture de stock.

Ce 3 février 2021, Sony a levé le voile sur ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l'année 2020. Le groupe nippon a enregistré un chiffre d’affaires de 8,45 milliards de dollars, en hausse de 40% par rapport à l'an dernier, et des bénéfices net de 0,767 milliard de dollars, en progression de 50%.

Sans surprise, Sony attribue ces excellents résultats à l'arrivée des PS5 sur le marché. La PS5 et la PS5 Digital Edition sont en effet “disponibles” à la vente depuis le mois de novembre 2020. Comme on pouvait s'y attendre, la nouvelle génération de consoles a généré une demande gargantuesque. Entre le mois de novembre et le 31 décembre 2020, 4,5 millions de PlayStation 5 ont d'ailleurs été vendues dans le monde, annonce Sony.

Sur le même sujet : un magasin japonais a été pris d’assaut pour l’arrivée d’un stock de 300 PS5

La PS5 réalise un lancement aussi bon que la PS4 en 2013 malgré la pénurie

Sony a donc vendu autant de PS5 en fin 2020 que de PS4 en fin 2013. Ainsi, en dépit des contraintes sanitaires (confinement, fermeture des magasins…), l'entreprise a écoulé autant de consoles que 8 années plus tôt. En France, la PS5 a même réalisé un démarrage record. Avec 107 000 machines vendues en l'espace de 7 jours, Sony a battu le record de Nintendo avec la Switch en 2017.

Malheureusement, Sony peine à livrer suffisamment de PlayStation 5 pour combler la demande. La console est actuellement en rupture de stock chez tous les revendeurs. Cette pénurie chronique devrait se poursuivre jusqu'à l'été 2021, met en garde AMD. Même son de cloche du côté de la Xbox Series X.

Dans son rapport financier, Sony précise que la PlayStation 5 est actuellement vendue à perte. Concrètement, le coût de production de la console est plus élevé que son prix. Cette stratégie n'est pas neuve pour les fabricants de console de jeux vidéo. Cette approche permet d'écouler le plus de machines possible et, in fine, de générer des bénéfices sur les ventes de jeux.