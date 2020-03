Sony devrait dévoiler une pluie d’infos sur la fiche technique de la PS5 mercredi 18 mars 2020 à 17 h (Paris). Le constructeur organise un streaming avec son architecte systèmes en chef Mark Cerny. Sony double ainsi de peu une conférence que Microsoft organisera vers 19:40 sur Mixer sur sa Xbox Series X.

Vous êtes confiné à la maison demain – autant de raisons de ne pas rater deux streams, l’un dès 17 heures sur la fiche technique de la PS5, et l’autre à 19h40 sur la Xbox Series X et xCloud. Les deux géants ont visiblement choisi mercredi 18 mars 2020 pour se livrer une véritable joute par stream interposés. La date de l’événement Microsoft avait été dévoilée le 11 mars, mais cela n’a pas empêché Sony d’annoncer au tout dernier moment sur Twitter qu’il n’était pas question de laisser la tribune totalement libre pour Microsoft ce jour là.

Lire également : PS5 et Xbox Series X – leur lancement serait retardé pour éviter des prix trop élevés

Enfin des détails techniques sur la PS5 !

Dans son Tweet, Sony explique : « demain à 17 heures (Paris), Mark Cerny, architecte système en chef, va nous plonger profondément dans l’architecture système de la PS5, et comment cela va façonner le futur des jeux ». L’événement sera retransmis depuis le blog PlayStation. Sony et Microsoft semblent avoir tous deux complètement revu leur stratégie de lancement suite à la pandémie de coronavirus, les mesures particulièrement strictes de confinement adoptées dans une majorité de pays et l’annulation de nombreux événements-clé dont l’E3 2020.

Depuis plusieurs semaines, Microsoft oppose au silence de Sony de plus en plus d’informations précises sur la Xbox Series X. En début de semaine, Microsoft a même dévoilé entièrement sa fiche technique avant de mettre en ligne un site dédié. Bien entendu, nous suivrons de près ensemble les annonces, à la fois de Sony et de Microsoft. On vous en dira plus dès demain !