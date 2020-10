PS5 : Sony revoit l’interface de l’application PlayStation sur Android et iOS

Á l'occasion de l'arrivée des PS5 sur le marché, Sony a revu de fond en comble l'interface de l'application PlayStation sur Android et iOS. La firme japonaise apporte une foule de nouveautés à l'application mobile, dont l'intégration native des messages et du PS Store. On fait le tour de tout ce qui change.

Les PS5 et PS5 Digital Edition débarqueront sur le marché en Europe le 19 novembre prochain. Quelques semaines avant le lancement commercial des 2 consoles next gen, Sony déploie une importante mise à jour de l'application PlayStation, disponible sur l'App Store et sur le Play Store.

La firme nippone détaille toutes les nouveautés intégrées dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube. On y découvre une interface plus claire, plus fluide et moderne. Sony assure que l'application “permet de voir à quoi jouent vos amis et d’accéder à des détails sur vos jeux récents et votre liste de trophées”.

Voici les nouveautés de l'application PlayStation sur Android et iOS

L'application PlayStation se dote aussi d'une section messages qui permet de discuter avec 15 amis via un appel vocal. De plus, il est possible de créer des groupes. In fine, l'application récupère une partie des fonctionnalités de l'application PlayStation Messages. Plus besoin d'utiliser une application séparée.

Surtout, Sony intègre nativement le PS Store au sein de l'application. Il est donc possible de chercher votre prochain achat directement sur votre smartphone. Encore mieux, l'application PlayStation va permettre de “télécharger à distance des jeux et extensions directement sur votre PS4 ou PS5”. Enfin, il sera aussi possible de gérer le stockage de la console directement sur mobile et de lancer des jeux à distance. Pour ça, il faut d'abord synchroniser votre PS4/PS5 avec l'application, met en garde Sony dans la vidéo.

De son côté, Microsoft a déjà mis à jour l'application mobile Xbox sur Android et iOS en prévision de l'arrivée des Xbox Series X et Series S sur le marché. Que pensez-vous des nouveautés intégrées à l'application Xbox ou PlayStation ? Utilisez-vous régulièrement ces applis ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.