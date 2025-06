Apple dévoile iPadOS 26 : l’iPad n’a jamais été aussi proche d’un Mac tactile… sauf sur quelques points

Apple vient de lever le voile sur iPadOS 26 pendant la WWDC. L’iPad gagne un multitâche repensé, une interface inspirée du Mac et des fonctions d’IA avancées. Une évolution majeure qui rapproche encore plus la tablette de l’ordinateur.

Chaque année, Apple réduit l’écart entre ses appareils mobiles et ses ordinateurs. L’iPad, longtemps positionné entre l’iPhone et le Mac, continue de s’émanciper avec sa propre version d’iPadOS. Lors de la WWDC 2025, la marque a présenté une refonte complète de ses systèmes, dont iOS 26, avec un design “Liquid Glass” spectaculaire. C’est un moment marquant, car la firme introduit cette année les changements visuels les plus importants depuis iOS 7. Dans ce contexte, iPadOS 26 pousse la tablette encore plus près d’une vraie machine de bureau.

Avec iPadOS 26, le multitâche passe un nouveau cap. Il devient enfin possible de redimensionner librement les fenêtres, de les déplacer sur l’écran, ou de les grouper via Stage Manager. Apple introduit aussi Exposé, une fonction bien connue des utilisateurs de Mac, qui permet de visualiser toutes les fenêtres ouvertes en un seul geste. Ce nouvel environnement vise à offrir une gestion plus intuitive des applis ouvertes, même sur plusieurs écrans externes. Les utilisateurs peuvent créer des espaces de travail séparés selon leurs usages, renforçant encore la productivité sur tablette.

iPadOS 26 permet enfin d’ouvrir et déplacer plusieurs applis comme sur un Mac

L’iPad adopte désormais une barre de menu inspirée de macOS, accessible par un glissement depuis le haut de l’écran. Elle affiche des fonctions spécifiques à chaque application, personnalisables par les développeurs. On retrouve aussi des contrôles de fermeture, réduction et redimensionnement sur les fenêtres. Autre nouveauté marquante : l’application Aperçu, permettant d’ouvrir, annoter et modifier des PDF ou des images avec l’Apple Pencil. Ces apports renforcent la continuité entre les environnements Mac et iPad.

La nouvelle application Fichiers bénéficie d’une interface repensée avec vue en liste enrichie, dossiers personnalisables et glissables vers le dock. D’autres ajouts incluent une capture locale audio/vidéo pour les appels, une gestion audio améliorée par app, et les premiers éléments d’Apple Intelligence. On retrouve aussi une meilleure intégration des jeux avec l’arrivée du Game Hub et de l’Overlay de jeu, qui permet de régler ses options ou de discuter sans quitter son appli. La bêta développeur est disponible dès maintenant, avec une sortie publique prévue cet automne sur une large gamme d’iPad.