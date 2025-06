Ce prototype de montre connectée Samsung se dévoile dans une fuite en ligne avec un design classique totalement revisité

Un modèle inédit de la montre connectée de Samsung a été repéré sur eBay. Ce dernier adopte un design inattendu qui tranche avec les versions précédentes. De quoi confirmer un changement important pour la marque.

Samsung prépare activement le lancement de sa prochaine génération de montres connectées. Ces dernières semaines, plusieurs indices ont laissé penser que la marque pourrait apporter des modifications importantes à sa gamme. L’un des derniers rapports évoquait même la possibilité que le fabricant saute une version de sa surcouche One UI pour accélérer la transition vers Android 16, et ainsi aligner ses montres avec ses smartphones Galaxy. Ce choix viserait à simplifier le suivi des mises à jour sur tous les appareils de la marque.

Un prototype de la Galaxy Watch 8 Classic vient de faire son apparition sur eBay. Ce modèle non commercialisé semble confirmer plusieurs rumeurs, notamment sur son design. La montre affiche une forme plus anguleuse, proche de celle de la Galaxy Watch Ultra, avec des éléments visuels inédits pour la série Classic. Ce changement visuel pourrait annoncer une nouvelle direction pour les modèles classiques, historiquement bien plus sobres.

La Galaxy Watch8 Classic adopte un boîtier “squircle” avec couronne et stockage étendu

Le prototype en question porte la référence SM-L505U. Il s’agit d’une version 46 mm équipée de la 4G LTE et d’un espace de stockage de 64 Go. Cette capacité interne est nettement supérieure à celle des anciennes générations, qui proposaient entre 16 et 32 Go. Le boîtier adopte une forme dite “squircle”, un compromis entre carré et rond, similaire à celui de la Galaxy Watch Ultra. On observe aussi un haut-parleur bien visible sur le côté gauche, ainsi qu’un bouton supplémentaire sous forme de couronne, a priori non rotative.

La montre est livrée avec un bracelet en cuir et un chargeur magnétique USB-C inclus dans la boîte. Elle devrait aussi marquer le retour de la lunette rotative, absente sur les dernières versions. Le processeur embarqué resterait l’Exynos W1000, déjà utilisé dans la génération précédente, mais associé à une batterie plus généreuse. Selon les dernières informations, Samsung pourrait dévoiler officiellement cette nouvelle Galaxy Watch 8 Classic lors de son événement Galaxy Unpacked prévu à la mi-juillet, en même temps que ses nouveaux smartphones pliables.