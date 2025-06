Windows 11 se dote d’un nouvel outil de compression d’image bien pratique

Cette image est trop lourde ? Windows 11 propose désormais de la compresser en deux clics, sans logiciel, et sans modifier sa définition.

S'il vous arrive souvent d'ouvrir une image dans Paint ou dans Photos afin de réduire sa définition et d'abaisser ainsi son poids, cette nouveauté de Windows 11 risque de vous plaire. Microsoft intègre un outil de compression permettant de diminuer la taille d'un fichier d'image sans en altérer la définition.

Quand vous tentez de partager une image depuis l'explorateur de fichier, un nouveau bouton permet de modifier la taille de celle-ci. L'utilisateur a le choix entre trois options de compression : Faible, Moyen et Élevé. Plus la compression est forte, plus le poids du fichier sera réduit, mais la qualité de l'image en pâtira en contrepartie.

Windows 11 compresse vos images avant partage

Windows Latest a eu l'opportunité de tester la fonctionnalité. Le média explique que pour une image en 3 840 x 2 160 pixels, la hauteur et la largeur n'est jamais modifiée après compression. Windows 11 joue sur la qualité de l'encodage JPEG pour en réduire la taille. Une image originale pesant 1009,1 Ko est passée à 182,7 Ko avec la compression la plus douce, à 165,3 Ko avec la compression intermédiaire et à 147,8 Ko avec la compression la plus sévère. Si la différence de taille entre les trois n'est pas très grande, l'écart de qualité est lui assez important. Sacrifier la netteté pour gagner quelques Ko ne sera donc pas toujours pertinent.

Une fois qu'on choisit un niveau de compression, Windows 11 crée une copie du fichier, qui est partagée sur la plateforme sélectionnée. Le fichier original est toujours disponible sur votre PC, vous pouvez le supprimer manuellement si vous n'en avez pas besoin.

Avant d'envoyer l'image, vous avez aussi la possibilité de l'éditer en cliquant sur le bouton Modifier. Vous pouvez ainsi la recadrer et effectuer quelques retouches simples (dessiner, annoter, régler le contraste…). Des processus liés à Microsoft Edge sont exécutés en arrière-plan durant cette étape, ce qui semble indiquer que nous avons en réalité affaire à une interface web derrière tout cela, comme avec OneDrive.