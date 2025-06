La Switch 2 piratée un jour à peine après sa sortie ? Oui, mais il y a une subtilité

Un internaute a réussi à hacker la Switch 2 de Nintendo, sortie le 5 juin 2025. Il lui a fallu moins de 24h après l'arrivée de la console sur les étals pour trouver une faille exploitable.

Ça fait 5 jours que la Switch 2 de Nintendo est sortie. Certains d'entre vous en ont profité pour finir Mario Kart World Tour à 100 % avant d'enchaîner sur The Legend of Zelda Tears od the Kingdom en 4K 60 ips. Pendant ce temps, d'autres jouent aussi avec leur Switch 2, mais dans un but moins avouable : la pirater. Vous n'êtes pas sans savoir que chaque sortie d'une nouvelle console sonne le départ d'une course entre les hackers et le constructeur.

Les premiers cherchent la moindre faille dans l'appareil, le second veut les en empêcher en les corrigeant de manière préventive, ou en tout cas le plus rapidement possible. En ce qui concerne la Switch 2, on sait qui est en tête pour le moment. David Buchanan, répondant au pseudonyme de @retr0.id sur le réseau social Blue Sky, a trouvé un “exploit” de type ROP (Return-Oriented Programming) moins de 24 heures après la sortie de la Switch 2. Qu'est-ce que c'est exactement ?

Quelqu'un a déjà hacké la Switch 2, mais pas pour faire ce que vous avez en tête

En résumé, il s'agit de manipuler un programme afin qu'il exécute un code qu'il n'est pas censé exécuter. Vous pouvez voir le résultat sur la vidéo ci-dessous : Buchanan a réussi à afficher une animation de damier dans le coin supérieur droit de la Switch 2. Dans les faits, il ne se passe rien de plus.

Ce n'est donc pas un piratage complet de la console. Il n'est pas (encore) question d'installer un système d'exploitation modifié, ce que l'on appelle un Homebrew, et encore moins de faire tourner des jeux sans les acheter.

L'internaute veut seulement montrer que la Switch 2 est comme les autres consoles : elle comporte des brèches dans lesquelles il est possible de s'engouffrer. Nintendo n'est pas dupe. La firme japonaise sait parfaitement qu'elle va devoir redoubler d'effort pour empêcher un accès illégal complet à sa plateforme. Attendez-vous à devoir mettre souvent votre console à jour dans les prochains mois.