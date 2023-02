PS5 : Sony met à fin à la PlayStation Plus Collection, téléchargez vite ces jeux gratuits avant le 9 mai 2023

Si vous êtes abonnés au PlayStation Plus et que vous avez une PS5, il ne vous reste plus que quelques semaines pour profiter de la meilleure offre de l’abonnement. Avec la collection PlayStation Plus Collection, les joueurs peuvent télécharger gratuitement plusieurs jeux cultes de la PS4. Malheureusement, ces cadeaux disparaîtront le 9 mai prochain.

C’est sans doute l’un des meilleurs deals proposés par Sony qui s’apprête à disparaître. Au lancement de la PS5, le constructeur a mis en place la PlayStation Plus Collection. En plus des nombreux avantages offerts par l’abonnement, les joueurs nouvelle génération ont également accès à liste de jeux PS4 qui ont fait les plus belles heures de la console, le tout sans surcoût supplémentaire.

Pour tous ceux qui n’avaient pas eu l’occasion de découvrir ces titres à leur sortir, c’est une occasion à ne pas manquer. D’autant que le catalogue comprend de très grosses cartouches, du God of War de 2018 à Bloodborne, en passant par The Last of Us Remastered. Seulement voilà, il ne vous reste plus beaucoup de temps pour en profiter. La collection prendra officiellement fin le 9 mai prochain.

Sony ferme la PlayStation Plus Collection, installez vite ces jeux cultes

Dans un mail envoyé hier aux abonnés, Sony explique en effet que l’offre s’apprête à disparaître. « Vous pouvez ajouter n’importe quel titre de la Collection PlayStation Plus à votre bibliothèque de jeux avant le 9 mai et y jouer à tout moment à l’avenir avec un abonnement PlayStation Plus actif », précise la firme japonaise.

On ne peut donc que vous conseiller de foncer sur ces titres si ce n’est pas encore le cas. Le catalogue étant relativement éclectique, vous êtes certains d’y trouver votre compte — d’autant que ces derniers sont offerts avec votre abonnement. Pour rappel, voici la liste complète de la PlayStation Plus Collection :