PS5 : Discord Voice et le VRR en 1440p sont enfin disponibles en bêta

Une nouvelle mise à jour bêta du système pour la PlayStation 5 vient d’apporter deux fonctionnalités très attendues, ainsi que d’autres nouveautés pour l’accessibilité et l’interface utilisateur de la console.

Après plusieurs mois d’attente, les joueurs peuvent enfin participer à des discussions vocales Discord sur leur console PS5 et discuter avec leurs amis sur d'autres plateformes de jeu. Il vous suffit pour cela de relier vos comptes Discord et PlayStation Network et d'utiliser un PC ou une application mobile pour lancer la discussion.

Sony a annoncé la nouvelle à l’occasion de la sortie d’une nouvelle mise à jour logicielle en version bêta. Alors que les joueurs Xbox profitaient déjà de cette fonctionnalité depuis plusieurs mois maintenant, Sony rattrape enfin son retard sur son concurrent. Cependant, on souligne bien que cette fonctionnalité n’est pour l’instant réservée qu’à la version bêta du système, et qu’il faudra vraisemblablement attendre la version 7.0 le 8 mars prochain pour que les discussions Discord soient disponibles pour tous.

Les joueurs en 1440p vont profiter d’une meilleure expérience

En plus de Discord Voice, la version bêta inclut également la prise en charge de la fréquence de rafraîchissement variable (VRR) pour les écrans prenant en charge la définition 1440p. Les joueurs peuvent désormais également lancer ou demander un écran partagé à partir du profil de votre ami, c’est-à-dire envoyer une demande de partage d'écran ou commencer à partager votre écran avec un ami, directement depuis son profil.

Sony ajoute également une nouvelle icône “Rejoindre le jeu” dans les discussions de groupe ainsi qu’une nouvelle tuile « Amis qui jouent » dans les hubs de jeu. Comme sur Steam, vous pouvez maintenant voir quels amis ont le jeu, qui est actuellement en ligne et qui joue actuellement au jeu. En sélectionnant la tuile, vous pouvez voir ce que font vos amis en ce moment, et vous pouvez également accéder à leurs profils, où vous trouverez plus d'options d'interaction.

Les participants à la bêta des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, du Japon, de l'Allemagne et de la France ont tous commencé à recevoir des invitations pour tester les nouvelles fonctionnalités du firmware avant leur inclusion dans la version stable d’ici quelques mois.