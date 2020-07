PS5 : Sony devrait annoncer de nouvelles exclusivités d’ici fin juillet

Sony aurait prévu une nouvelle conférence State of Play sur les jeux PS5, quelques jours après le 23 juillet, date du prochain événement de Microsoft. Le constructeur aurait gardé de nombreuses exclusivités sous le coude pour mieux répondre coup par coup au marketing de son concurrent.

Sony a encore beaucoup de choses à dire sur la PS5 et ses jeux. Alors que Microsoft va diffuser le 23 juillet une conférence pour dévoiler des jeux exclusifs, Sony aurait déjà prévu de répliquer quelques jours plus tard pour annoncer de nouvelles exclusivités PS5 lors d’un State of Play. L’info vient de Tom Philips, chef de rubrique chez Eurogamer.

PS5 : un State of Play pour répondre à Microsoft, d’ici la fin du mois

« Sony a encore des trucs maison et de studios tiers à annoncer. Il semble que la firme a gardé intelligemment quelques annonces sous le coude », explique le journaliste sur son compte Twitter. Bien sûr il ne s’agit à ce stade que d’une rumeur, mais les propos de Tom Philips se sont souvent révélés justes.

Cela cadre par ailleurs avec la stratégie commerciale de Sony, qui distille les infos sur sa prochaine console au compte-gouttes. Outre la liste complète de jeux, Sony doit encore dévoiler le prix et la date de sortie de ses consoles. Evidemment on entre là sur les trois vrais nerfs de la guerre entre Sony et Microsoft.

Leurs ventes dépendront en grande partie du nombre et de la qualité des exclusivités, du prix de l’appareil et dans une bien moindre mesure de leurs différences techniques et design. Le prix notamment reste un énorme point d’interrogation. Les coûts de production de la PS5 comme de la Xbox Series X seront cette année très élevés.

Lire également : PS5, Xbox Series X – Epic Games estime que les premiers jeux ne seront pas différents des titres PS4 et Xbox One

Il faudra voir si et dans quelles mesure les constructeurs accepteront de faire baisser la note en vendant à perte – une pratique courante lors des sorties de nouvelles générations de consoles

Sony has 1st and 3rd party stuff still to announce. Feels like it has quite smartly held some stuff back. — Tom Phillips (@tomphillipsEG) July 6, 2020

Source : Gameblog