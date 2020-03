PS5 : comment suivre la conférence de Sony en live à 17h00

18:00 – Ce live est maintenant terminé, merci de l’avoir suivi avec nous !

17:45 – Sony met le paquet sur l’audio avec un système très performant dédié, ce qui acte le retour à ce que Sony avait fait sur la PS3

17:40 – Sony ne veut pas trop qu’on parle de FLOPS, mais annonce quelques minutes plus tard que le GPU délivrera près de 10,3 TFLOPS

17:37 – au cas où vous en douteriez, le Ray Tracing sera bien de la partie

17:31 – Presque tous les jeux PS4 seront compatibles avec la PS5 lors du lancement

17:29 – Sony ne veut pas qu’on parle de FLOPS pour la performance de la PS5… un mauvais signe ?

17:28 – Custom AMD RDNA 2 GPU

17:23 – La PS5 prendra en charge certains SSD M.2 de marques tierces

17:18 – Sony a pour cela conçu un contrôleur SSD maison avec une interface à 12 canaux

17:14 – Il explique que les temps de chargements seront réduits car il n’y aura pas besoin de charger autant de choses dans la RAM (et il y en aura de toute façon deux fois plus, en version GDDR6 plus rapide)

17:12 – SSD = liberté pour les développeurs

17:11 – La PS5 a un SSD très, très rapide

17:10 – Mark Cerny insiste sur le SSD et pourquoi c’est devenu indispensable – par le passé les développeurs passaient beaucoup de temps à contourner les limitations de bande passante des précédentes générations de consoles.

17:05 – Mark Cerny, l’architecte système en chef chez Sony Entertainment explique comment Sony a écouté les développeur pour renforcer l’attractivité de la plateforme PlayStation. Avant de dire que la fonctionnalité la plus attendue est un SSD.

16:55 – Ce live est sur le point de commencer. Nous avons ajouté la vidéo du livestream en fin d’article. Merci de suivre la conférence de Sony avec nous !

Aujourd’hui 18 mars 2020, à 17 heures en France, démarrera la conférence de Sony pour dévoiler les premières informations sur la PlayStation 5. Cette conférence aura lieu en ligne et sera évidemment retransmise sur Internet. Si vous souhaitez la suivre, voici où il vous faudra vous rendre.

C’est un très grand jour pour les gamers. Microsoft et Sony dévoileront tour à tour les premiers éléments techniques et certainement esthétiques sur leurs prochaines consoles de salon, la PS5 et la Xbox Series X, lesquelles devraient être commercialisées ’ici la fin de l’année (si la situation mondiale ne s’aggrave pas d’ici là). Chez Microsoft, la conférence de presse démarrera à 19h40, heure française. Retrouvez dans nos colonnes toutes les informations importantes pour suivre la conférence en direct. Et chez Sony, ce sera un peu plus tôt.

Comment suivre la conférence d’annonce de la PS5 ?

Comme nous vous le révélions hier, la conférence de presse de Sony démarrera à 16 heures « GMT ». Comprenez qu’elle aura lieu à partir de 17 heures en France. Crise sanitaire mondiale oblige, cette conférence sera en ligne uniquement. Et vous pourrez bien évidemment suivre, avec nous, le lives stream. Pour se faire, une seule adresse : celle du blog PlayStation européen officiel.

Logiquement, vous pourrez également retrouver sur la chaîne YouTube du blog un lien pour suivre la conférence, ainsi que des informations et des visuels sur les principaux réseaux sociaux, dont Twitter. De notre part, retrouvez-nous dès 17h00 sur notre compte Twitter pour nos premiers commentaires et sur notre site pour les annonces les plus importantes.

Qu’attendons-nous durant cette conférence ? Sony a révélé hier que Mark Cerny, le responsable du design système, serait l’hôte de la conférence. Les informations concerneront donc la fiche technique de la console avec certainement quelques démonstrations live pour illustrer ces données. Nous pensons également que le design de la console sera enfin officialisé, après des mois de fuites et de suppositions. Nous ne nous attendons pas forcément à une annonce côté ludothèque, même si quelques jeux nourrissent d’ores et déjà une liste de titres provisoires pour le lancement.