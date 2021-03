PS5 : un Youtubeur bricoleur fabrique une console de luxe en laiton

Vous n'aimez pas le look de la PS5 ? Un Youtubeur a montré que rien ne vous empêche d'embellir vous-même la console. En effet, Matthew Perks de la chaîne DIY Perks a construit une console qui ne ressemble à aucune autre, puisqu’elle est faite en laiton.

Le quotidien de Matthew Perks est de fabriquer des choses étonnantes. Le Youtubeur aux 3 millions d’abonnés s’est récemment lancé le défi de construire une PS5 en laiton, et il a réussi. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le laiton est un alliage jaune composé de cuivre auquel on a ajouté du zinc. Des quantités plus importantes de zinc confèrent au matériau une résistance et une ductilité plus élevées.

Si vous souhaitez réaliser le même chef-d’œuvre chez vous, la partie la plus difficile sera probablement de se procurer une PS5, puisque celle-ci est la plupart du temps en rupture de stock. Cependant, Sony a récemment promis la fin de la pénurie au second semestre 2021.

Comment fabriquer une PS5 en laiton ?

Comme expliqué dans la vidéo, le Youtubeur a d'abord créé un modèle de la partie extérieure de la PS5 en utilisant du papier pour couper les mêmes pièces en laiton. DIY Perks a alors démonté entièrement la PS5. Pour ceux qui attendent toujours avec impatience la console à cause de la pénurie mondiale, cela pourrait être un peu pénible à regarder.

Comme vous vous en doutez, réaliser les courbures de la PS5 n’est pas une tâche facile. Perks s’est donc résolu à utiliser un chalumeau pour que le métal coopère correctement. Pour les moins bricoleurs d’entre nous, appliquer un skin dBrand, qui a récemment sorti un skin noir mat, sera bien plus facile pour faire changer sa PS5 de couleur.

La version finale n’est malheureusement pas complètement identique à la version originale, puisqu’il a dû placer l’antenne wifi à l’arrière de la console pour améliorer le signal. Cependant, celle-ci est si brillante qu’on pourrait presque croire qu’elle est en or. Cette PS5 n’est pas la console la plus haut de gamme jamais conçue, puisque Caviar avait annoncé une édition unique en or, avec un prix estimé à 1,5 million d’euros.

Source : DIY Perks