PS5 : Spider-Man Miles Morales tournera en 4K/60 FPS, sous certaines conditions

Spider-Man Miles Morales sera l’un des premiers titres phares de la PS5. Insomniac Games, le studio derrière le jeu, a indiqué que son bébé tournerait en 4K/60 FPS. Cependant, cette qualité graphique se fera sous certaines conditions encore non précisées.

Spider-Man sorti en 2018 sur PS4 pouvait tourner en 4K sur PS4 Pro, mais restait limité à 30 FPS. Une contrainte qui, si elle est habituelle sur console, était tout de même dommage pour un jeu misant constamment sur la vitesse. Sa demi-suite, Spider-Man Miles Morales, sera bien en 4K et 60 FPS dans un mode « optionnel ».

C’est le studio Insomniac Games qui le confirme. Le jeu aura le droit à un mode performance permettant une telle fluidité. Il sera donc optionnel, mais se fera à la condition de faire quelques petites concessions. Cependant, le développeur n’a pas dit lesquelles.

Swing through the city like never before on PS5 with an optional 4K / 60fps Performance Mode. #MilesMoralesPS5 #SpiderManPS5 pic.twitter.com/FhPEPLjnKL — Insomniac Games (@insomniacgames) July 20, 2020

RTX Off ?

On ne peut donc que supposer, mais il est aisé d’imaginer que ce mode enlève tout simplement le ray-tracing, qui sera bien présent sur PS5. Pour rappel, cette technologie permet une gestion dynamique des reflets et de la lumière pour améliorer considérablement le visuel. Cependant, elle est extrêmement gourmande en ressources. Ainsi, activer le ray-tracing pourrait bloquer le jeu à 30 FPS. Il faudra alors faire un choix entre fluidité et visuel, comme le font déjà les joueurs PC équipés de cartes GeForce RTX.

Le sacro-saint 4K/60 FPS sera un enjeu majeur de cette génération et l’aspect technique de la PS5 et de la Xbox Series X sera scruté avec attention. Un autre jeu next-gen a déjà fait parler de lui sur ce segment, et pas pour les bonnes raisons. En effet, Ubisoft avait indiqué qu’Assassin’s Creed Valhalla ne tournerait qu’en 30 FPS au maximum sur Xbox Series X. Un choix pour laisser la place au ray-tracing qui ne satisfera pas tout le monde.

Pour rappel, Spider-Man Miles Morales n’est pas une suite au Spider-Man de 2018, mais une extension stand alone. Le jeu proposera le même gameplay et la même carte, en mettant cette fois en scène le jeune Miles, déjà présent dans le volet d’origine. Il sortira en même temps que la console PS5 et sera exclusif à cette dernière.