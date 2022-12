PS5 Slim : Sony lancerait le nouveau modèle en septembre 2023, la présentation est pour bientôt

La sortie du nouveau modèle de la PS5, c’est pour bientôt. L’information nous vient tout droit du leaker Tom Henderson, qui s’est maintes fois illustré avec des prédictions exactes. Selon lui, Sony présentera sa nouvelle PS5 durant la première moitié de l’année 2023, pour un lancement prévu au cours du mois de septembre.

Cela fait désormais quelques mois que des rumeurs circulent autour de la PS5 Slim. Tom Henderson, leaker et journaliste qui a maintes fois prouvé être digne de confiance, avait en effet annoncé la venue d’un nouveau modèle plus fin avec un lecteur de disques détachable, pour la fin de l’année 2023. Plus tôt ce mois-ci, les choses se sont d’ailleurs précisées, indiquant que le développement de la console arrive à son terme.

Cette semaine, Tom Henderson est revenu à la charge avec une bonne nouvelle. En effet, dans ses prédictions pour 2023, celui-ci est formel : la présentation de la nouvelle PS5 approche à grands pas. « J’ai vu tout ce qu’il y a à voir [sur la console]. Images, objectifs de vente, tout », écrit-il, avant de lâcher la bombe. Selon lui, la console sortira au mois de septembre 2023.

Sony devrait bientôt présenter officiellement sa nouvelle PS5

Toujours selon Tom Henderson, la présentation devrait elle aussi ne pas tarder. Le journaliste estime que la conférence aura lieu au cours de la première moitié de l’année 2023, ce qui semble adéquat si les préparatifs sont terminés. Pour l’heure, nous n’avons cependant pas de date plus précise à nous mettre sous la dent. Reste que cette nouvelle console est une bonne nouvelle pour tous les joueurs.

Le lecteur de disque détachable est certes un bel atout pour tous ceux qui veulent gagner en espace, mais surtout pour tous les autres qui attendent toujours de trouver du stock disponible. Sony a d’ores et déjà annoncé que les problèmes d’approvisionnement ont été réglés, signifiant que la production devrait être boostée dans les semaines à venir. L’arrivée du nouveau modèle devrait également répartir la demande, facilitant de fait l’achat de la console.

