PS5 Slim : le pack console + Fortnite + Monster Hunter Wilds est à un très bon prix

La PS5 Slim fait l'objet d'une offre intéressante chez Cdiscount. Proposée sous forme de pack, la console de Sony accompagnée d'une manette DualSense, de Fortnite Cobalt Star et du nouveau jeu Monster Hunter Wilds s'affiche à un très bon prix.

Comme vous le savez probablement, Monster Hunter Wilds est sorti officiellement ce vendredi 28 février 2025. Cdiscount profite de la sortie du nouveau jeu développé par Capcom pour proposer un pack PS5 Slim à un très bon prix.

En effet, la console Sony fournie avec un lecteur de disque, une manette sans fil DualSense blanche, le jeu Fortnite Cobalt Star au format dématérialisé et l'édition physique de Monster Hunter Wilds est à 549,99 euros. En sachant que Monster Hunter Wilds est à 59,99 euros sur le site e-commerce, le pack PS5 Slim revient alors à 490 euros, ce qui correspond au meilleur tarif du moment.

Belle offre à saisir sur le pack PS5 Slim + Fortnite + Monster Hunter Wilds chez Cdiscount

Pour rappel, la version Slim de la PS5 a été lancée par Sony à l'automne 2023. Ce modèle plus compact mesure 358 x 96 x 216 mm, contre 390 x 104 x 260 mm pour la PS5 originale. La PS5 Slim dispose d'un processeur AMD Ryzen de 3e génération, d'un chipset graphique AMD RDNA 2 Custom, d'un espace de stockage de 1 To et d'une mémoire vive de 16 Go GDDR6. La console de salon embarque aussi deux ports USB Type-A, un port USB Type-C, un port Ethernet, la norme Wifi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax et la technologie sans fil Bluetooth 5.1.

Quant à Monster Hunter Wilds, il s'agit d'un jeu vidéo de rôle d'action joué à la troisième personne. Dans cet opus, les joueurs incarnent un personnage qui se rend dans un monde terrestre rempli de monstres, pour localiser un groupe d'expédition disparu. Le monde du jeu inclut divers biomes et chacun d'entre eux se trouve dans un grand monde ouvert que les joueurs peuvent explorer librement.