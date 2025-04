Pixel 9 : Boulanger casse le prix du smartphone Google et offre des écouteurs Pixel Buds Pro

Le Pixel 9 fait l'objet d'un bon plan sur le site Boulanger. Accompagné d'une paire d'écouteurs Pixel Buds Pro, le smartphone Google bénéficie d'une réduction globale de plus de 300 euros de la part du marchand français.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Avant la sortie officielle du Pixel 9a en France, Boulanger a pris la décision de casser le prix du Google Pixel 9. Proposé sous forme de pack avec des écouteurs Pixel Buds Pro offerts, le smartphone de la firme de Mountain View disponible dans un coloris noir est à 699,99 euros au lieu de 901,99 euros, soit une remise immédiate de plus de 200 euros par rapport au dernier tarif appliqué avant la réduction.

En plus de la remise immédiate, le e-commerçant français Boulanger permet de bénéficier d'un bonus de reprise de 100 euros à valoir sur un ancien téléphone usagé. En prenant en compte ce bonus tarifaire, le pack Google Pixel 9 + Pixel Buds Pro revient donc à 599,99 euros. Pour information, l'offre promotionnelle est valable jusqu'au 13 avril 2025 et une troisième remise immédiate pourra être obtenue lorsque Boulanger aura estimé la valeur de l'appareil repris.

Le pack Google smartphone Pixel 9 + écouteurs Pixel Buds Pro est à prix très réduit

Lancé par Google au cours de l'été 2024, le Google Pixel 9 est équipé d'un écran OLED de 6,24 pouces avec une définition en Full HD+ de 2424 x 1080 pixels, une densité de 425 ppp et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le smartphone du géant américain dispose également du processeur Google Tensor G4, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, du système d'exploitation Android 15, et d'une batterie de 4600 mAh avec la charge rapide à 27W.

À propos de la partie photo/vidéo, le téléphone comprend une caméra large de 50 MP, une caméra ultra-large de 50 MP et une caméra frontale de 11 MP dédiée à la prise de selfies. De son côté, la connectivité du Google Pixel 9 inclut la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le Wi-Fi 7, le GPS, le NFC, l'USB Type-C 3.2 et un capteur d'empreintes digitales sous l'écran. Pour plus d'informations sur le smartphone de la firme de Mountain View, n'hésitez pas à consulter notre article lié au test du Google Pixel 9.