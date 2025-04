iPhone 16 : son prix chute à nouveau mais pour quelques heures seulement, vite !

Sorti il y a peu, l’iPhone 16 fait d’ores et déjà le bonheur de nombreux utilisateurs. Et aujourd’hui seulement, vous pouvez profiter du code RAKUTEN15 pour l’avoir à 714,99 € au lieu de 969 €. C’est un prix sacrifié pour cet iPhone neuf !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

L’iPhone 16 vous fait de l’oeil mais son prix vous freine ? Ce bon plan devrait vous plaire ! Rakuten propose régulièrement les prix les plus bas sur les smartphones récents. Et Apple n’y échappe pas. Normalement en vente à 969 € dans sa version avec un espace de stockage de 128 Go, vous trouverez l’iPhone 16 à 729,99 € seulement sur le site de e-commerce avec la livraison offerte. C’est actuellement le prix le plus bas. Mais ça n’est pas tout ! Pour quelques heures seulement, Rakuten vous propose un code de réduction pour l’avoir encore moins cher !

Le code promo RAKUTEN15 vous permet d’avoir 15 euros de réduction supplémentaire dès 119 euros d’achat. Ce code, valide uniquement ce mercredi 9 avril de 00h à 23h59, est valable sur la totalité du site. Profitez-en pour vous équiper à un meilleur prix !

L’iPhone 16 est à prix sacrifié, mais aujourd’hui seulement !

En misant sur l’intelligence artificielle, Apple a marqué un tournant avec la sortie de l’iPhone 16. Plus puissant et mieux équipé, c’est un smartphone survitaminé.

Il est doté de la nouvelle puce Apple A18 qui affiche des performances en hausse de 30 %. Surtout, il a été pensé pour fonctionner main dans la main avec Apple Intelligence, l’intelligence artificielle maison qui était l’évolution la plus attendue chez les aficionados de la marque à la pomme.

Visuellement, on ne change pas une équipe qui gagne. L’iPhone 16 reprend le design réussi de ses prédécesseurs. Pour autant quelques nouveautés bien senties font leur apparition. Tout d’abord, un nouveau bouton physique dédié à la caméra permet de mieux contrôler les prises de vue et de pouvoir prendre une photo très rapidement.

Ensuite, le petit interrupteur silencieux que l’on connaissait bien a été remplacé par un bouton personnalisable, que chacun peut configurer à sa manière : lancer un raccourci, activer une fonction précise… C’est à vous de décider ce qui vous convient le mieux.

Coté écran, on retrouve une dalle OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces qui offre une image nette, lumineuse et très contrastée. La partie photo n’est pas en reste puisque l’iPhone 16 embarque un double capteur très polyvalent, à savoir un objectif principal de 48 mégapixels, qui sert aussi de téléobjectif avec un zoom optique 2x, et un ultra grand-angle de 12 mégapixels, capable de prendre des photos en mode macro.

Enfin, l’autonomie est elle aussi excellente puisque l’iPhone 16 peut tenir jusqu’à 27 heures sans avoir besoin d’être rechargé. Vous n’aurez plus le stress de la panne.