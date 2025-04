Windows 11 : Microsoft déploie sa mise à jour d’avril, mais toujours rien pour ces bugs persistants

Comme chaque deuxième mardi du mois, Microsoft publie une nouvelle mise à jour pour Windows 11. Celle d’avril 2025 améliore la sécurité et corrige plusieurs problèmes. Une fois n’est pas coutume, quelques bugs déjà connus continuent de perturber certains utilisateurs.

Le Patch Tuesday est un rendez-vous mensuel attendu par les utilisateurs de Windows. Il permet de corriger des failles de sécurité, d’améliorer la stabilité du système et, parfois, d’introduire de petites nouveautés en arrière-plan. Cette routine bien rodée concerne toutes les versions actives de Windows 11. Pour avril 2025, les mises à jour visent les versions 24H2, 23H2 et 22H2. Une fois installée, votre système passera aux versions 26100.3775, 22631.5189 ou 22621.5189, selon la version que vous utilisez.

Les mises à jour KB5055523 et KB5055528 apportent plusieurs correctifs importants. Microsoft a notamment corrigé un bug lié à l’authentification des machines utilisant Credential Guard, un module de sécurité parfois capricieux. Aussi, une anomalie touchant la fonction PcaUiArmUpdate, responsable de comportements inattendus, a également été corrigée.

Microsoft corrige des failles mais certains bugs persistent

Cette mise à jour intègre aussi des améliorations discrètes mais importantes. Plusieurs composants liés à l’intelligence artificielle passent à la version 1.7.820.0, notamment ceux chargés de la recherche d’image, de l’analyse sémantique et de l’extraction de contenu. Le système de mise à jour lui-même a également été amélioré via une nouvelle version du module “servicing stack”, pour garantir une installation plus stable. Là encore, pas de changement visible, mais des ajustements essentiels en coulisse.

Voici comment installer la mise à jour Windows 11 d’avril 2025

Pour installer la mise à jour sur votre PC, suivez ces étapes : Ouvrez les Paramètres de Windows Cliquez sur Windows Update Appuyez sur Rechercher des mises à jour Installez la mise à jour proposée (KB5055523 ou KB5055528 selon votre version) Redémarrez votre ordinateur pour finaliser l’installation



Une fois de plus, certains bugs bien connus ne sont pas encore réglés. Comme en février, les joueurs sur appareils ARM ne peuvent toujours pas installer Roblox depuis le Microsoft Store. Il faut passer par le site officiel pour contourner le problème. Côté pro, certains utilisateurs de Citrix rencontrent encore des blocages au redémarrage après l’installation. Enfin, une configuration spécifique de sécurité continue de provoquer des erreurs de connexion avec Windows Hello après une réinitialisation du système. Microsoft travaille sur ces problèmes et promet des correctifs dans une prochaine mise à jour.