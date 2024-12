Transférer vos données PS5 vers une PS5 Pro devient plus simple après cette mise à jour

Sony déploie une mise à jour pour les consoles PS5 et PS5 Pro. Elle améliore notamment le transfert de données entre les deux appareils. Il devrait se faire de manière plus fluide désormais.



Quand Sony a annoncé la PlayStation 5 Pro, les joueurs possédant déjà une PS5 “standard” ont du choisir. Soit ils se contentaient de conserver leur console actuelle, estimant par exemple qu'elle était bien trop chère, soit ils mettaient la main au porte-monnaie. Dans ce dernier cas, impossible d'échapper à un potentiellement long processus de transfert entre les deux machines.

Plusieurs dizaines de jeux profitant d'améliorations une fois lancées sur PS5 Pro, ce serait dommage de s'en priver. Pour ne pas les recommencer à 0, il est possible de récupérer ses sauvegardes sur la nouvelle console. Sauf que selon les cas, le déplacement des données ne se passe pas très bien : ralentissements, fichiers corrompus, bugs…

Si l'on manque de chance, il est possible de se retrouver à tenter l'opération plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle réussisse enfin. Surtout s'il y a beaucoup à copier. Sony en est heureusement conscient et déploie la mise à jour 24.08-10.40.00 pour PS5 et PS5 Pro. Elle devrait régler pas mal de problèmes à ce niveau-là.

Sony facilite le transfert de données entre PS5 et PS5 Pro avec une mise à jour des consoles

Les notes de mise à jour publiées par le constructeur japonais sont succinctes, mais claires :

“Nous avons amélioré le processus de transfert de données depuis une autre PS5 et amélioré la stabilité lors du transfert de grandes quantités de données comme des captures.

Nous avons amélioré les messages et l'ergonomie de certains écrans.”

Comme c'est souvent le cas, Sony ne détaille rien de plus. On ne sait pas comment il s'y est pris pour que les transferts de données entre PS5 et PS5 Pro soient désormais plus fiables et stables, aussi il faudra croire la firme sur parole et constater ça par nous même. La mise à jour du logiciel système est disponible au téléchargement dès maintenant. Elle pèse environ 1,32 Go.