Aurez-vous encore les moyens d’acheter un smartphone, une console ou un PC dans un futur proche ?

L'annonce de tarifs douaniers américains visant presque tous les pays du monde, et de mesures de représailles en réponse aura des conséquences sur l'inflation. Avec en particulier des smartphones, consoles, et ordinateurs nettement plus chers. Toute la question est de savoir dans quelle mesure cela peut rendre la tech inaccessible pour les consommateurs et surtout pendant combien de temps.

La nouvelle salve de tarifs douaniers américains et la vague de représailles internationales en réponse n'a rien de rassurant pour le budget des ménages. Vu d'ici, on ne peut pour l'heure qu'accepter fébrilement la perspective d'une montée des prix assez marquée. Le tout dans une région du monde qui avait jusqu'ici tendance à être tentée par des mesures protectionnistes limitées – notamment dans le secteur automobile.

Tout en faisant croitre son influence sur le commerce international des produits et services tech au travers de la régulation. Et en gardant, dans l'ensemble, une stratégie commerciale faisant le jeu de la mondialisation. Alors que se lève brutalement un vent de démondialisation, les perspectives des consommateurs n'ont jamais été si sombres. Un nouveau cycle économique redouté qui menace de durablement s'installer.

Les faits sont têtus, même en 2025

Retour sur les causes de ce grand retournement mondial imminent. Fidèle à une rhétorique économique ultra-conservatrice, Donald Trump hurle de longue date contre des déficits supposés de la balance commerciale entre les États-Unis et ses partenaires. Ce dont il est question, c'est la différence entre les importations et les exportations de biens, pièces détachées et services entre les États-Unis et d'autres marchés. Le président américain affirme que cela pénalise l'industrie et les travailleurs américains.

Plusieurs précédents historiques décrivent pourtant une réalité différente. Une majorité d'historiens et d'économistes considèrent ainsi, par exemple, que la loi Smoot-Hawley Tariff Act a aggravé la Grande Dépression dans les années 1930. Cette loi a établi des droits de douane élevés tout en ignorant les effets de représailles commerciales de la part des partenaires commerciaux des États-Unis (Canada, Europe, etc.). Ce qui n'a pas manqué de se matérialiser. Donald Trump veut croire que les choses auraient tourné différemment si cette loi avait été maintenue contre vents et marées.

Même si l'on se rappelle aussi que cela a largement contribué à éjecter le président Hoover de la Maison Blanche lors des élections suivantes. Envers et contre tous, en se basant une formule aux faux airs savants, Donald Trump est quand même allé jusqu'au bout. Avec l'annonce une liste de taux particulièrement élevés visant pratiquement tous les pays du monde. Le calcul se résume à transformer le déficit commercial en un pourcentage de taxes, qu'il divise ensuite par deux.

Le résultat est une série de barrières douanières ultra arbitraires, qui a toutes les chances de produire l'inverse de l'effet escompté. Avec au milieu quelques étrangetés, comme un taux plancher de 10% appliqué à des pays sous sanctions internationales, en particulier la Russie. L’Asie est particulièrement visée : par exemple, les produits en provenance de Chine écopent de 34 % de droits supplémentaires, portant le total à 54 %. D’autres pays clés de la chaîne logistique des grandes entreprises technologiques subissent le même sort : le Vietnam est frappé à 46 %, Taïwan à 32 %, l’Inde à 26 %.

L'Union européenne doit, quant à elle, composer avec une barrière douanière de 20%. Dans l'ensemble, les États-Unis lèvent des barrières douanières inédites depuis 1900. Les nouveaux taux, qui s'appliquent dès ce mercredi 9 avril 2025, n'épargnent aucun secteur – en particulier les smartphones, consoles, ordinateurs et autres composants importés.

Les pays visés ripostent

Comme on pouvait s'en douter, la réaction internationale ne s’est pas fait attendre. Pékin a promis une riposte vigoureuse, avec la levée de nouveaux droits de douane sur les produits américains (charbon, gaz naturel, produits agricoles, etc.) et des restrictions sur l'exportation de terres rares, indispensables à la fabrication de nombreux composants électroniques.

Du côté de l’Europe, une riposte coordonnée est attendue d’ici fin avril. La réponse du Vieux continent devrait viser l’ensemble des produits et services américains. Dont les services de paiement comme Visa et Mastercard. Le gouvernement français soutient par ailleurs de nouveau de taxer plus lourdement les GAFAM. Il est également question de stimuler l'émergence d'entreprises locales concurrentes. Un pari qui peut se révéler gagnant à assez long terme mais qui n'apporte pas de solution immédiate au risque d'une flambée des prix.

Cela devrait même contribuer à empirer l'effet de la démondialisation sur les prix dans le commerce de détail. Soulignons toutefois, au demeurant, que face à une décision aussi arbitraire et soudaine d'un pays comme les Etats-Unis, il est difficile de faire autre chose que de répondre par des mesures du même type. Il y a donc peu de chances d'éviter un scénario pessimiste sur les prix, en particulier à moyen terme.

Le secteur tech déploie des mesures d'urgence

Tout cela est loin de faire les affaires des GAFAM qui dépendent d'un ordre mondialisé. Ce qui ne signifie pas que des stratégies n'ont pas déjà été mises à l'oeuvre dans l'urgence pour limiter les effets dans l'immédiat. On sait par exemple que Apple a affrété pas moins de 5 avions pour passer sous le couperet avant son application. De quoi espérer que le prix des prochains iPhone 17 restera plus ou moins dans des eaux habituelles.

Au-delà des mesures d'urgences qui ont pu être mises en place avant le 9 avril, on entre dans l'inconnu. Avec des surcoûts qui seront vraisemblablement passés aux clients, en France comme partout dans le monde. On peut imaginer que la plupart des acteurs de la tech optera pour une stratégie de “dilution mondiale” des coûts liés à la nouvelle politique américaine. Dans cette optique, les acteurs feront leur possible pour éviter de fortes variations en fonction des marchés.

Mais aux acteur ne pourra a priori se soustraire aux taxes en vigueur en Asie, auxquelles s'ajoutera dans certains cas un droit de douane de 20% lors de l'entrée sur le marché unique. On s'attend donc à ce que cette guerre commerciale relance l’inflation en Europe, en particulier sur les smartphones, tablettes et PC. Alors même que le niveau de l'inflation était récemment tombé autour de 2%.

À quel point les prix vont-il augmenter ?

Plusieurs prévisions se dégagent pour le prix des certains produits tech dans le commerce de détail. Les futurs iPhone, largement produits en Chine, subiront par exemple de plein fouet le taux appliqué au pays. La firme Rosenblatt Securities estime que cela pourrait se traduire par un premium de l'ordre de 43% sur ce marché. Ce qui pourrait faire passer l'étiquette d'un iPhone basique vendu 799 $ à 1 140 $ dans un futur proche pour les américains. En France, le même type de segmentation pourrait établir un tarif compris entre 1 100 € et 1 200 € pour un iPhone d'entrée de gamme.

De quoi donner l'avantage à d'autres smartphones de l'écosystème Android comme les Samsung Galaxy et les smartphones Xiaomi qui pourront continuer de pratiquer des tarifs agressifs en Europe grâce à leur chaîne logistique moins exposée aux annonces américaines. Samsung devra au-demeurant amortir un impact significatif sur ses ventes sur le marché américain. Mais au-delà de ces difficultés, on parle de fabricants qui gardent un avantage comparatif sur le prix potentiel entre 30% et 50%.

Côté consoles, il y a de quoi craindre de nouvelles hausses dans les prochaines années pour équilibrer le coût de la guerre commerciale pour le secteur. Microsoft, en particulier, devra sans doute proposer des Xbox plus chères en prenant en compte un surcoût moyen de 25% dans sa chaîne logistique. Les développeurs de jeux feront eux aussi les frais de cette situation.

Pour le marché européen, ce sera particulièrement le cas de noms comme Electronic Arts, Activision Blizzard, Take-Two Interactive, Microsoft, ou encore Valve. De quoi sans doute renchérir le prix des boîtes, qui est déjà plutôt élevé sur les titres les plus populaires. Pour référence, les jeux physiques pour la Nintendo Switch 2 atteignent 80 € pièce.

Le marché des ordinateurs pourrait profondément se réorienter

Le secteur de l'informatique pourrait dans l'ensemble vivre l'un des rebattement des cartes les plus profond. Par exemple, un acteur comme Lenovo (Chine) a toutes les chances de tirer avantage de la situation face à HP ou Dell (États-Unis) – si l’Europe met effectivement en place un taux douanier de 20% contre les États-Unis comme elle menace de le faire.

Les consommateurs européens pourraient, par pragmatisme financier, privilégier des alternatives qui ne viennent pas d'Amérique. Avec de nouvelles opportunités qui se dessinent donc pour la Chine.

Trois tendances se dégagent à plus long terme

À plus long terme, l'économie mondiale devrait progressivement s'adapter à la situation. Mais il ne faut pas compter sur des changements rapides – alors que les plus grandes firmes sont déjà éprouvées par la brutalité des nouvelles barrières commerciales. De nombreux acteurs composent en effet avec des investissements anéantis, réalisés avec la certitude que l'économie mondiale resterait largement mondialisée.

Les acteurs qui dépendent le plus du marché européen pour leurs ventes devraient toutefois se résoudre à localiser la production de certains produits en Union européenne. En mettant sans doute l'accent sur les pays d'Europe de l'Est où le coût de la main d'oeuvre est plus bas. Il ne faut toutefois pas y compter dans l'immédiat – d'autant que la construction d'unités de production prend du temps et coûte extrêmement cher. On parle plutôt ici d'une tendance à moyen ou long terme.

Côté consommateurs on devrait constater une augmentation de la durée de rétention des produits tech du quotidien. Alors que la tendance est de renouveler son smartphone tous les 3 ans en moyenne, on imagine que les européens garderont leurs appareils plus longtemps – jusqu'à 4 ou 5 ans. Ceux qui veulent renouveler leur matériel plus fréquemment opteront davantage pour des alternatives, comme le reconditionné. On imagine qu'une partie des utilisateurs d'iPhone considèrera également davantage le passage sur un smartphone Android en cas de renouvellement.

Un monde nouveau, des choix qui changent

En attendant que se développent des alternatives européennes, les européens devraient, dans l'ensemble, importer logiquement davantage de produits venus de Chine. Les prix de ces derniers devraient en effet rester semblable à ceux que l'on constate aujourd'hui. Mais il y aura forcément quelques produits impossibles à remplacer. Ce à quoi s'ajoute pas mal d'inconnues qui rendent encore la facture tech des ménages français difficile à prédire.

Mais dans l'ensemble, ces perturbations dans le segment tech vont rendre la facture plus salée pour les français. Même si, on le voit, la réalité sera vraisemblablement plus nuancée. Éviter un impact trop important sur le budget en optant pour des alternatives moins touchées par la guerre commerciale en cours semble possible. Avec quand même des cas où le remplacement sera difficile, voire impossible.

Reste la question du budget lui-même des ménages. Car ces perturbations n'annoncent rien de bon pour l'économie et on attend donc encore fébrilement ce que cela aura pour conséquences plus globales sur le pouvoir d'achat. Une récession mondiale se profile au moment où nous écrivons ces lignes. L'Europe apparaît de ce point de vue comme un bouclier qui peut protéger, dans une certaine mesure, contre les effets de ces perturbations. S'adapter totalement à ce nouvel ordre, toutefois, est impossible, et prendra du temps.