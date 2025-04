Jupiter a été frappée par le Soleil et écrasée “comme une balle en mousse”, ce que ces chercheurs ont vu est inédit

Jupiter semble presque intouchable dans le système solaire. Mais une nouvelle étude révèle que le Soleil peut tout de même le malmener. Un phénomène rare a comprimé son champ magnétique de façon spectaculaire.

Jupiter est la plus grosse planète du système solaire. Son atmosphère agitée, ses lunes volcaniques et ses puissants champs magnétiques en font un objet d’étude fascinant pour les astronomes. On pourrait croire qu’un géant de cette taille est protégé contre les caprices du Soleil. Pourtant, une nouvelle étude démontre que même cette dernière n’est pas totalement à l’abri. Des chercheurs ont observé un effet spectaculaire provoqué par une tempête solaire datant de 2017, mettant en évidence une réaction inattendue.

Ce phénomène rare a été déclenché par une rafale massive de vent solaire. Ce flux de particules projeté par le Soleil a frappé Jupiter et sa géante Tache Rouge avec une telle intensité qu’il a comprimé sa magnétosphère, la bulle magnétique qui protège la planète. À la suite de cette déformation, les scientifiques ont observé une hausse brutale de la température dans son atmosphère supérieure. Celle-ci a atteint jusqu’à 500 °C, contre environ 350 °C habituellement. Cette chaleur, normalement confinée près des pôles grâce aux aurores polaires, s’est déplacée vers l’équateur, une réaction encore jamais observée auparavant.

Le Soleil a projeté une vague de chaleur géante à travers l’atmosphère de Jupiter

Pour analyser ce changement, les chercheurs ont utilisé les données du télescope Keck, basé à Hawaï, et celles de la sonde Juno, en orbite autour de Jupiter depuis 2016. En comparant les relevés, ils ont déterminé que la compression du champ magnétique avait renforcé l’intensité des aurores. Cette surchauffe a provoqué une expansion brutale de la haute atmosphère, projetant de la chaleur sur la moitié de la planète. Un des auteurs de l’étude décrit l’événement comme si son champ magnétique avait été “écrasé comme une balle en mousse”.

D’après les chercheurs, ce type de phénomène pourrait survenir deux à trois fois par mois sur Jupiter. Jusqu’ici, on pensait que sa rotation rapide agissait comme une barrière naturelle. Mais cette découverte montre que les effets du Soleil sont plus puissants qu’on ne le pensait, même à plus de 700 millions de kilomètres. Au-delà de cette planète, ces données permettent aussi d’en savoir plus sur les conséquences possibles des tempêtes solaires sur d’autres planètes, y compris la Terre, où elles peuvent perturber les communications et les réseaux électriques.

Source : AGU