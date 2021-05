PS5 : onze personnes agressées et dépouillées lors d’une arnaque LeBonCoin

Grâce à une fausse annonce pour une PS5 sur LeBonCoin, un groupe de malfrats a réussi à détrousser onze acheteurs, séduits notamment par le prix relativement peu élevé de la console. Une fois sur le lieu de la transaction, les victimes étaient agressés, puis délestées de leur argent liquide. La police a arrêté quatre suspects ce mardi 4 mai 2021.

Comme vous le savez, la PS5 est toujours victime d'une pénurie sans précédent. À un tel point que Sony envisage de modifier la conception de la console pour mettre fin à cette situation. Et comme chaque produit extrêmement recherché, les braqueurs et arnaqueurs de tout bord en profitent pour abuser de la confiance des acheteurs les plus impatients.

Comme le rapportent nos confrères du Parisien, un groupe de malfrats a réussi à dépouiller onze victimes grâce à une fausse annonce pour une PS5 classique publiée sur LeBonCoin. Il faut dire que l'annonce était particulièrement alléchante, la console étant proposée à “seulement” 650 € (Sony la propose à 500 €). Une broutille, comparée aux aberrations que l'on peut croiser sur de nombreux sites marchands, où la machine est souvent affichée à des prix exorbitants. Pour preuve, une PS5 a été vendue 20 000 $ aux enchères sur eBay.

Plusieurs personnes à l'hôpital pour une PS5

De fait, plusieurs acheteurs se sont rués sur cette annonce, persuadé d'être tombés une bonne affaire. Le mode opératoire des malfaiteurs est toujours la même : le rendez-vous est donné dans l'un des étages d'une tour HLM située dans le quartier Montaigu. Une fois sur place, les clients tombent sur quatre individus cagoulés. Ils sont passés à tabac (certains ont même été attaqués avec un taser), puis dépouillés de leur argent liquide.

Sans surprise, les plaintes se multiplient au commissariat d'agglomération de Melun Val de Seine. L'affaire est très prise au sérieux, il faut dire que la violence monte crescendo à chaque plainte. Une femme a été envoyée à l'hôpital après un coup de couteau porté par les agresseurs, tandis qu'une autre victime a été admise pour plusieurs doigts cassés après des coups de marteau.

L'enquête démarre rapidement, et les policiers profitent de l'organisation d'une nouvelle transaction pour attraper les quatre suspects, âgés entre 16 et 18 ans. Ils ont été placés en garde à vue et ont été déférés ce jeudi 6 mai au matin en vue d'une ouverture judiciaire. “Prenez vos rendez-vous dans des lieux publics fréquentés, n'y allez pas seul et prévenez vos proches de l'endroit où vous allez”, rappelle le commissaire Paul Guilbaud dans les colonnes du Parisien.

Pour rappel, ce n'est pas la première fois que la PS5 est au centre de plusieurs arnaques et de vols. En novembre 2020, des braqueurs armés avaient attaqué un fourgon Fedex rempli de consoles. À la même période, les vols de PS5 par des livreurs Amazon se multipliaient.