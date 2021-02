PS5 : n’achetez surtout pas sur ce site, c’est une arnaque qui vole vos coordonnées bancaires

En Belgique, de nombreux utilisateurs se sont rendus sur le site espagnol Pix-Market, en quête d'une PS5. En réalité, il s'agit d'une plateforme de phishing, créé pour récupérer les informations bancaires des utilisateurs et pour les détrousser du montant de la console.

Comme vous le savez, la PS5 est officiellement disponible en France depuis le 19 novembre 2020. Les premières semaines de carrière de la console de Sony sont malheureusement marquées par des arnaques en tout genre, auxquelles il faut rajouter une pénurie qui pourrait perdurer jusqu'à Noël 2021.

On se souvient par exemple de ces boites vides vendues 1000 € sur eBay, ou encore de cette vente entre particuliers qui a mal tourné, et qui aurait pu très mal finir. Avec une telle popularité et une demande aussi forte, la PS5 reste une valeur sûre pour les escrocs et les arnaqueurs de tout bord.

Un faux site de e-commerce à l'apparence impeccable

L'histoire de ce jeudi 11 février nous vient de Belgique. Le site espagnol Pix-Market a récemment attisé la curiosité des utilisateurs en vendant des PS5. Le site propose également des téléviseurs, des accessoires gaming ou des consoles Nintendo Switch. Problème, il ne s'agit pas d'un site de e-commerce, mais bien d'une plateforme de phishing.

Les opérateurs qui se cachent derrière ce site ont mis du cœur à l'ouvrage : l'interface est claire, sans faute d'orthographe, on y retrouve toutes les mentions légales et les données de contacts. En d'autres termes, rien ne laisse envisager qu'il s'agit d'une supercherie. Lorsqu'un internaute commande une PS5, il est invité par Pix-Market à renseigner son adresse mail, ainsi que ses informations bancaires.

Ceci fait, la victime reçoit alors les instructions de paiement par mail. Ce qui étrange par ailleurs. D'ordinaire, une page sécurisée apparaît pour confirmer un paiement par carte bleue. Dans ce mail, l'utilisateur est invité à confirmer le paiement en rentrant ses numéros de carte bleue. C'est ici que le piège se renferme : la PS5 n'arrivera jamais, et les 499 € demandés finissent dans la poche des escrocs, tout comme les coordonnées bancaires, réutilisées dans la foulée pour réaliser d'autres achats.

MediaMarkt, l'autre victime de cette escroquerie

Cerise sur le gâteau, les mentions légales et les informations de contact du site Pix-Market sont en réalité celles de MediaMarkt, plateforme de e-commerce populaire en Belgique. “On reçoit une dizaine de mails par jour de clients qui se sont fait avoir par le site et qui demandent où se trouve leur commande. Le site est plutôt bien fait et pour des personnes peu habituées aux campagnes de phishing, il fait parfaitement illusion. C'est regrettable”, affirme Janick Saedeleer, attachée de presse de MediaMarkt.

Sans surprise, MediaMarkt a décidé de porter plainte et conseille aux victimes de faire de même. “Faites toujours attention lorsque vous effectuez des achats en ligne et vérifiez toujours le fournisseur derrière le site. Si vous avez le moindre doute, mieux ne vaut pas acheter”, rappelle Janick De Saedeleer.

Source : Geeko