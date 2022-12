PS5 : les problèmes d’approvisionnement sont résolus en Asie, bientôt la fin de la pénurie en France ?

Lors de la remise des Playstation Partner Awards au Japon, le patron de Playstation Jim Ryan a fait savoir que les problèmes d'approvisionnement de la PS5 au Japon et en Asie étaient définitivement réglés. De quoi envisager une amélioration de la situation en France et en Europe dans les semaines à venir ?

Bien que la PS5 ait célébré son second anniversaire en novembre 2022, la dernière console de Sony reste toujours aussi compliquée à trouver pour le commun des mortels. La faute bien entendu à la pénurie persistante de composants électroniques et aux tensiocens rencontrées par le constructeur sur ses chaînes de production. Et bien entendu, l'éclatement de la guerre en Ukraine n'a pas arrangé les choses.

En octobre 2022, nous avons toutefois eu une première lueur d'espoir de la part de Sony. En effet, la firme nippone a confirmé vouloir produire plus de 30 millions de PS5 en 2023 pour mettre définitivement un terme à cette pénurie. Aux Etats-Unis, on sait déjà que les stocks de PS5 ont augmenté de 400% entre septembre et novembre 2022, pile poil pour le lancement de God of War Ragnarok.

Et au Royaume-Uni, Sony est parvenu à écouler plus de 2 millions de PS5 en octobre 2022, ce qui a fait d'elle la 4e console la plus vendue de tous les temps sur le territoire britannique en un mois, juste derrière la PS3. Une belle performance, malgré l'augmentation de prix liée à l'inflation de 30 livres appliquée depuis août 2022. Rappelons qu'en France, le prix de la PS5 a grimpé de 50 € sur chaque version depuis cette date.

Terminé les soucis d'approvisionnement de la PS5 en Asie

Et en ce jeudi 8 décembre 2022, nous venons d'apprendre que Sony a résolu les problèmes d'approvisionnement de la PS5 au Japon et dans de nombreux pays asiatiques. C'est en tout cas ce qu'a déclaré Jim Ryan, patron de Sony Interactive Entertainment, lors de la remise des Playstation Partner Awards au Japon.

“Nous tenons à informer tout le monde que nous avons résolu le problème d'approvisionnement à long terme de la Playstation 5 et que nous serons en mesure de la livrer à de nombreux clients au Japon et en Asie à partir de cette période d'achats de fin d'année et jusqu'en 2023″, assure le dirigeant de Playstation. Il poursuit : “Nous nous excusons pour tout désagrément. Cependant, je suis très reconnaissant de la compréhension et de la coopération de chacun”.

De fait, on peut légitiment penser que Sony va désormais concentrer ses efforts pour régler les problèmes d'approvisionnement du marché européen. De quoi envisager une amélioration de la situation pour le début d'année 2023 peut-être? Il faut croiser les doigts.

Source : Eurogamer