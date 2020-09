PS5 : les joueurs sont en colère après l’augmentation du prix des jeux

La PS5 sera disponible dès le 19 novembre 2020, à partir de 399 €. Dans la foulée des annonces officielles en lien avec sa console, Sony a publié sur son blog US les prix des premières exclusivités qui accompagneront la console au lancement. Autant dire que les tarifs pratiqués scandalisent les joueurs.

Après Microsoft et sa Xbox Series X, Sony est enfin sorti de son silence ce mercredi 16 septembre 2020. Lors d'un Playstation Showcase tout beau tout neuf, le constructeur nippon a révélé les prix et la date de sortie pour ses consoles PS5. La PS5 et la PS5 Digital Edition seront disponibles le 19 novembre 2020 en France, au prix de 399 € et 499 €.

Durant ces 40 minutes de conférence, Sony a fait la part belle aux jeux qui vont accompagner la console au lancement, et plus tard en 2021. On a eu le droit à du Final Fantasy 16, Harry Potter Hogwarts Legacy, God of War Ragnarok ou encore Demon's Souls. En bref, du très lourd et c'est tant mieux.

Et puis dans la foulée, Sony a publié sur son blog US un récapitulatif des annonces de la soirée. Le constructeur a également livré quelques informations supplémentaires, notamment sur les prix des accessoires et de la manette DualSense. La firme nippone s'est ensuite attardée sur les tarifs des jeux PS5 qui vont arriver au lancement. Pour les joueurs, c'est la douche froide.

Une augmentation qui passe mal

En effet, Sony vient de confirmer que les exclusivités labélisées Playstation Studios seront vendues à 80 €. Face à ces prix jugés exorbitants, les joueurs ont commencé à faire savoir leur mécontentement sur les réseaux sociaux et à remettre en question l'intérêt de la PS5 Digital Edition : “80 euros les jeux PS5, et vous pensez que je vais prendre la Digital”, écrit Tag_TobyOne.

“80 euros le jeu PS5 faudra bien réfléchir maintenant d'acheter chez Micromania”, ironise Tonybzh.”@PlaystationFR on la veut la PS5 mais 80 euros le jeu vous forcez… ça va être le même prix en digital c'est fou”, se plaint Loularkilla sur l'oiseau bleu. “80 euros certains jeux de la PS5, ça fait beaucoup la, non ?!”, se plait Baddack sur Twitter également.

Maintenant, vous savez au moins que la digital edition de la PS5, c'est une vraie connerie, les 100 euros économisés vont vite partir dans le prix atrocement élevés des jeux. 80€ mais on est où ??? pic.twitter.com/V4d9sV4VIQ — Detective Pandar0o ⚡ (@ThePandar0o) September 16, 2020

À 80 euros le jeu, la patience et la nécessité de posséder une console avec lecteur de disque s’imposent plus que jamais. #PS5 — Romain Mahut (@RomainMahut) September 16, 2020

L'intérêt de la PS5 Digital Edition remis en question

Il est vrai que si les possesseurs de la PS5 pourront se tourner vers le marché de l'occasion, la location ou le prêt entre amis pour faire des économies sur les jeux, les propriétaires de PS5 Digital Edition n'auront pas d'autres choix que de payer leurs jeux au prix fort. Ou de prendre leur mal en patience le temps que Sony se décide à faire quelques promos sur le Playstation Store.

Or, c'est le constructeur qui gère les opérations promotionnelles sur sa boutique. Et si des réductions sont fréquentes, il n'est pas rare que Sony prenne son temps pour brader les titres les plus demandés. Il y a encore quelques jours, Call of Duty Modern Warfare était en “promo” à 45 €, pas loin d'un an après sa sortie.

Et vous que pensez-vous des prix pratiqués par Sony ? Allez-vous plutôt vous tourner vers la PS5 plutôt que la Digital Edition ? Ou bien allez-vous vous tourner plutôt vers les Xbox Series X et Series S de Microsoft ? Dites-le-nous dans les commentaires.

Source : Blog Sony