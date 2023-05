PS5 : les jeux à 80 € font chuter les ventes à l’unité d’après Sony

Proposer des jeux à 80 € sur PS5 n'est finalement pas si rentable que ça pour Sony. C'est en tout cas ce que révèlent les résultats financiers du constructeur pour l'exercice clos au 31 mars 2023. Si les joueurs dépensent fatalement plus d'argent dans un jeu, ils se limitent dans leur choix en achetant finalement moins de jeux par an.

Tandis que la PS5 vient d'exploser tous les records de vente sur le premier trimestre 2023 avec pas moins de 6,3 millions de consoles écoulées. Grâce à cette performance, Sony a donc enregistrer les meilleurs résultats jamais enregistrés pour la division Playstation, avec une chiffre d'affaires de près de 27 milliards de dollars.

Bien entendu, le constructeur peut remercier les ventes de PS5 et de PS4 qui ont généré un chiffre d'affaires exceptionnel de 8,297 milliards de dollars au cours de l'exercice fiscal 2022. Et si les ventes de logiciels se portent bien également chez Sony, avec des bénéfices dépassant les 6,367 milliards de dollars, on ne peut pas dire autant des ventes globales de jeux.

Les Playstation se vendent bien, les jeux un peu moins

En effet, sur l'année fiscale 2022, Sony a vendu 264,2 millions de jeux, soit une baisse de 39 millions d'unités par rapport à 2021. Vous en conviendrez, ces chiffres sont surprenants. D'ordinaire, l'augmentation des ventes d'une console se suit généralement d'une hausse des ventes de jeux. Mais ce n'est pas le cas ici avec la PS5.

Pourquoi cela ? Le prix des jeux explique en partie cette tendance. Depuis le lancement de la PS5 en novembre 2020, Sony a décidé d'augmenter le ticket d'entrée pour les exclusivités Playstation, avec un prix fixé à 79,99 € au lieu des traditionnels 69,99 €.

Dans la foulée, de nombreux éditeurs comme Ubisoft ou EA ont choisi d'appliquer cette nouvelle grille tarifaire pour leurs productions next-gen. Et face à cette hausse de prix, les joueurs se sont adaptés. Résultat, ils dépensent plus d'argent sur un seul titre certes, mais en contrepartie ils achètent moins de jeux par an.

Des achats plus chers et donc moins nombreux

Lors de la présentation des résultats de l'exercice fiscal clos au 31 mars 2023, Sony a confirmé que les ventes de jeux tiers ont chuté de 38,6 millions sur le Playstation Store. Et pour illustrer ce phénomène, l'exemple de Call of Duty Modern Warfare 2 est particulièrement parlant.

Lors des 10 premiers jours qui ont suivis sa sortie en octobre 2022, le titre d'Activision a généré près d'un milliard de dollars de recettes. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, le lancement du roi des FPS n'a pas boosté les ventes globales de jeux. Lors du 3e trimestre 2022, Sony a écoulé un total de 86,5 millions de titres, dont 65,7 millions de jeux tiers. Par rapport au 3e trimestre 2021, cela représente une baisse de 6,2 millions de ventes. Vous l'aurez compris, le cas de COD MW2 décrit parfaitement cette tendance : des joueurs qui préfèrent consacrer leur budget sur un seul titre au détriment d'autres sorties.

Source : Sony