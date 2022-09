Ubisoft prévient : payer ses jeux 80 euros va devenir la norme

Les jeux sur PS5 et Xbox Series X coûtent aujourd’hui 70 dollars aux Etats-Unis (80 euros chez nous). Un prix auquel il va falloir s’habituer, selon le PDG d’Ubisoft. Pour lui, ce tarif est en passe de devenir la norme.

Les jeux vidéo sont de plus en plus chers. A l’heure actuelle, les blockbusters sur les consoles PS5 et Xbox Series coûtent 70 dollars pour la plupart d’entre eux, contre 60 dollars pour la précédente génération. En France, ils sont affichés à 80 euros sur PS5. Un tarif auquel il va falloir s’habituer, selon Ubisoft.

Yves Guillemot, le PDG de l’éditeur français, s’est en effet exprimé dans les colonnes d’Axios a propos de sa stratégie d’entreprise :

« Certains de nos jeux seront affichés au même prix que la concurrence. Les jeux AAA coûteront désormais 70 dollars ».

Ubisoft se met au niveau de la concurrence en vendant ses jeux 80 euros

Le premier jeu d’Ubisoft à atteindre le prix des 70 dollars aux Etats-Unis et 80 euros en Europe est Skulls and Bones. Le titre multi axé sur la piraterie est en effet uniquement dédié aux nouvelles consoles. Une première pour l'éditeur. Le prix est donc en adéquation avec l’offre. On peut s’attendre à ce que les prochains titres de ce type soient affichés au même tarif.

Ce n’est pas vraiment une surprise, mais Ubisoft avait laissé planer le doute sur le sujet il y a quelques mois, disant hésiter à mettre ses prochains jeux à 80 euros. Finalement, le studio a tranché. Ce n’est pas l’inflation qui est à pointer du doigt ici (les jeux sont à 80 euros depuis deux ans) mais bien le coût de développement toujours plus élevé des blockbusters.

Curieusement, cette hausse ne semble pas concerner tous les jeux de l’éditeur. Assassin’s Creed Mirage, fraîchement annoncé, est disponible en précommande à 50 euros. Un prix attrayant dû au fait qu’il sorte aussi bien sur les anciennes que les nouvelles consoles et qu’il s’agira d’un volet à plus petite échelle que les précédents.

Pour rappel, Ubisoft a dévoilé de nombreux jeux le week-end dernier, dont les nouveaux Assassin’s Creed. En plus de Mirage, nous aurons le droit à un volet en Chine, un autre au Japon et un dernier bien mystérieux, nom de code Hexe.

