PS5 : le VRR fait exploser les performances sur Uncharted Legacy of Thieves

Uncharted Legacy of Thieves Collection, la compilation des derniers Uncharted sortie sur PS5, vient de recevoir un nouveau patch intégrant la prise en charge du VRR, le Variable Refresh Rate. Grâce à cette mise à jour, les performances explosent dans tous les modes d'affichage comme le prouvent les tests de Digital Foundry.

En avril 2022, la PS5 a accueilli une fonctionnalité particulièrement attendue par les fans : le VRR ou Variable Refresh Rate. Le principe est simple, sur les écrans et téléviseurs compatibles HDMI 2.1 et VRR, cette option permet de synchroniser de façon dynamique le taux de rafraîchissement de l'affichage sur la sortie vidéo de la console PS5.

En d'autres termes, les performances visuelles et notamment le framerate sont augmentées grâce à la réduction ou l'élimination d'artéfacts visuels comme les déchirements d'image par exemple. Début 2022, Uncharted 4 et le spin-off Uncharted Lost Legacy sont revenus sur PS5 sous la forme d'une compilation baptisée Uncharted Legacy of Thieves Collection.

Or, plus de six mois après sa sortie, le titre vient de recevoir un nouveau patch plutôt important. En effet, cette mise à jour rend le jeu compatible avec le VRR. De quoi promettre de meilleures performances dans tous les modes d'affichage ? Rassurez-vous, d'après les tests réalisés par nos confrères de Digital Foundry, c'est bel et bien le cas.

A lire également : Uncharted 5 – le jeu commence déjà à faire parler de lui

Grâce au VRR, Uncharted Legacy of Thieves est plus fluide que jamais sur PS5

Jusqu'alors, Uncharted Legacy of Thieves offrait trois modes d'affichage :

le mode Fidélité en 4K 30 FPS

le mode Performance en 1440p 60 FPS

Le mode Performance Plus en Full HD 120 FPS (uniquement disponible sur les écrans 120 Hz)

Désormais et grâce à la prise en charge du VRR, les joueurs peuvent profiter de meilleures performances sur plusieurs modes d'affichage. Tout d'abord, le mode Fidélité passe à 40 FPS, ce qui représente un gain considérable de 10 FPS. Notez que ce mode s'active par défaut sur un écran 120 Hz.

Ensuite, on note l'arrivée d'un nouveau mode Fidélité débloqué, qui monte jusqu'à 50 FPS en 4K à condition d'avoir un écran 120 Hz et le VRR activé sur votre console. Selon Digital Foundry, le framerate peut descendre par moment à 35 FPS, mais rien de bien pénalisant.

Concernant les modes Performance, c'est ic que cela devient intéressant. En effet, le jeu accueille désormais un mode Performance débloquée. Dans ce mode, le framerate n'est plus limité à 60 FPS et peut monter jusqu'à 90/100 FPS sur un écran 120 Hz et VRR activé, le tout en 1440p. En d'autres termes, on es très proches des performances offerts par le mode 120 images par seconde, mais avec une résolution et une qualité d'image supérieure (1080p contre 1440p). Vous l'aurez compris, si vous êtes propriétaire d'un écran 120 Hz compatible VRR, on vous conseille d'opter pour les modes d'affichage Fidélité débloqué et Performance débloqué.