PS5 : l’abonnement anti-Xbox Game Pass bientôt annoncé ?

D'après plusieurs journalistes spécialisés, Sony commence discrètement à retirer les cartes cadeaux Playstation Now des magasins. De quoi attiser les soupçons, après de précédentes rumeurs concernant le lancement d'un nouvel abonnement répondant au nom de code Spartacus.

Depuis son lancement en juin 2017, le Xbox Game Pass fait des envieux. Il faut dire qu'avec ses ambitions de développer le Netflix du jeu vidéo, Microsoft a fait fort en proposant un concept inédit dans l'industrie vidéoludique. De son côté, Playstation a bien essayé de répliquer avec le Playstation Now, son service de cloud gaming qui permet notamment d'accéder à des titres PS4 et PS3 en streaming.

Seulement, la sauce n'a jamais vraiment pris, et l'offre de Sony n'a jamais atteint la popularité du Game Pass. Il faut dire que le service de Microsoft a des arguments qui manquent cruellement au PS Now, à commencer par un catalogue fourni et varié, la présence de jeux récents dès leur lancement, le tout pour un prix défiant toute concurrence.

Sony prépare-t-il le terrain pour Spartacus ?

En décembre 2021, des premières rumeurs affirment que Sony prépare sa riposte, son concurrent au Xbox Game Pass. Répondant au nom de code Spartacus, ce nouvel abonnement représenterait une fusion entre le Playstation Plus et le Playstation Now. Il serait composé de trois formules distinctes :

La première offrirait les mêmes avantages que le Playstation Plus (possibilité de jouer en ligne, réductions exclusives dans la boutique et jeux offerts tous les mois)

Une seconde offrirait un large catalogue de jeux PS4 et éventuellement PS5

La troisième, qui s'annonce comme la plus onéreuse, permettrait d'accéder à une large ludothèque de jeux PS1, PS2, PS3, Ps4 et PS5, à des démos étendues de titres récents, et à du streaming de jeux

Pour l'instant, Sony n'a pas confirmé l'existence de Spartacus. Reste que les actions du constructeur sont suspectes. En effet, Sony a discrètement commencé à retirer les cartes cadeaux Playstation Now des boutiques au Royaume-Uni. C'est en tout cas ce que révèlent nos confrères de VentureBeat.

Selon le journaliste réputé Jason Schreier, le même rappel est en cours aux États-Unis. D'après Sony, le constructeur veut simplement concentrer ses ventes sur les cartes cadeaux Playstation, qui permettent également d'acquérir des mois d'abonnement au PS Now. On a tout de même du mal à croire volontiers la version de Sony, surtout après les précédentes révélations concernant l'abonnement “Spartacus”.