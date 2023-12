PS5 : mieux vaut installer rapidement cette nouvelle mise à jour

Sony vient de déployer une nouvelle mise à jour logiciel pour la PS5. Si ce patch se contente d'améliorer les performances et la stabilité du système de la console, il corrige également certaines failles de sécurité repérées récemment par le constructeur.

Sony vient tout juste de déployer une nouvelle mise à jour logiciel de la PS5. Pesant environ 1,85 Go, ce patch n'apporte pas de fonctionnalités majeures sur la console de nouvelle génération. Comme d'habitude, le téléchargement du correctif débutera dès le lancement de votre machine, à moins que vous ne l'ayez laissée en mode Repos (dans ce cas précis, le firmware devrait déjà être téléchargé).

Sony corrige des failles de sécurité avec une nouvelle mise à jour PS5

Il faudra toutefois redémarrer votre PS5 pour appliquer les changements. Concernant son contenu, la version 23.02-08.40.00 se contente d'améliorer les performances et la stabilité du système, mais aussi la fonctionnalité de messagerie et l'ergonomie de certains écrans. Plus intéressant en revanche, Sony précise que cette mise à jour apporte également certaines modifications à la sécurité du logiciel système.

Vous en conviendrez, ce dernier point revêt une importance particulière, voilà pourquoi on vous invite à télécharger cette MAJ le plus rapidement possible. Malheureusement, la firme nippone n'est pas rentrée dans les détails dans le patch note, de fait impossible de savoir à quels problèmes de sécurité le constructeur fait allusion.

Des rapports tendus entre les joueurs et Sony

Pour rappel, les relations entre Sony et les joueurs ne sont pas vraiment au beau fixe depuis ces dernières semaines. Nous avons évoqué dans nos colonnes hier le cas de ces comptes PSN bannis sans aucune raison apparente par le constructeur. Les joueurs touchés ne pouvaient plus accéder à leurs jeux achetés au format numérique, les privant ainsi d'une énorme partie de leur bibliothèque (des titres acquis légalement pourtant).

Finalement, Sony a réhabilité ce 6 décembre 2023 les comptes PSN sanctionnés, au grand soulagement des joueurs impactés. Toutefois, on attend toujours les explications du constructeur sur cette débâcle… Outre-Atlantique, les joueurs américains ont également eu la mauvaise surprise de perdre l'accès à tous les films et séries estampillés Discovery sur PS4 et PS5. Des contenus qu'ils ont pourtant achetés… D'après la brève explication de Sony, toute porte à croire que les contrats de diffusion signés avec Discovery n'ont pas été renouvelés. Faute de licence, le constructeur japonais ne peut donc plus proposer les films et séries Discovery sur ses plateformes.