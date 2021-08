PS5 : McDonald’s a voulu offrir des manettes DualSense customisées, Sony a refusé

Pour ses 50 ans, McDonald’s a eu la bonne idée de customiser un petit nombre de manettes DualSense, souhaitant surfer sur le succès de la PS5. Problème, Sony n’a pas du tout aimé l’opération marketing et a tout bonnement interdit le géant du fast food de les distribuer. Ce dernier a en effet oublié de consulter la firme japonaise pour obtenir son accord.

La demande autour de la PS5, aidée par les ruptures de stock, est telle que la console est devenue un véritable objet de fascination pour les joueurs du monde entier. Les chiffres ne s’y trompent pas : depuis son lancement, elle s’est vendue à plus de 10 millions d’exemplaires. Un succès phénoménal qui ne manque pas de donner quelques idées à certains. En effet, la division australienne de McDonald’s va bientôt fêter ses 50 ans et, pour l’occasion, a voulu surfer sur la vague de la PS5 mania.

L’idée est simple : se rapprocher de streamers Twitch australiens pour leur offrir un certain nombre de goodies. Parmi ces derniers, on trouve notamment une manette DualSense customisée aux couleurs de la marque, avec un burger et des frites de chaque côté. Si la qualité du design est sujet à débat — auquel on ne se risquera pas à participer — il semblerait que Sony n’a pas du tout apprécié la démarche. Dans un récent communiqué, le géant du fast food a indiqué annuler subitement l’opération.

McDonald’s a oublié de demander l’accord de Sony pour customiser ses manettes

Aussi étrange que cela puisse paraître, McDonald’s n’a visiblement pas consulté son équipe d’avocats pour s’assurer qu’un tel partenariat était envisageable. Il semblerait en effet que Sony n’a jamais donné son accord pour l’utilisation des DualSense dans la communication de la firme. « Sony PlayStation n’a pas autorisé l’utilisation de sa manette dans le matériel promotionnel lié à l’événement Stream Week proposé et nous nous excusons pour tout désagrément causé. La McDonald’s Stream Week a été reportée et les manettes Sony PlayStation ne seront pas incluses dans les cadeaux », a déclaré McDonald’s.

« L’image a été fournie aux médias par erreur et il n’existe aucune relation commerciale entre McDonald’s Australie et Sony PlayStation », précise la marque. Un joli raté du côté de l’équipe marketing de McDonald’s donc, dont l’opération fait plus parler d’elle pour le design discutable des manettes que pour la raison originelle. Quant aux streamers, ils auront bien droit à quelques cadeaux, comme des pulls et autres goodies. Mais pas de manettes DualSense à l’horizon.

