PS5 : impossible d’installer les jeux next-gen sur un disque dur externe

En plus d'avoir désactiver le port M.2 permettant d'ajouter un second SSD sur la PS5, il semble que ceux qui ont eu la console entre les mains ont remarqué une autre limitation : il est également impossible d'installer les jeux next-gen sur un disque dur externe branché à l'un des ports USB de la console.

Vous vous sentez déjà à l'étroit dans l'espace de stockage inclus dans la PS5 avant même d'avoir eu la chance de pouvoir ouvrir le carton ? Vous n'êtes pas les seuls, et on vous comprend. Il faut dire que les ingénieurs de Sony ont davantage misé sur la vitesse que sur l'espace. La PS5 embarque 825 Go de stockage, mais en réalité seuls 664 Go seront utilisables sur le SSD de la console.

Or, les jeux next-gen sont particulièrement lourds. Call of Duty Blac Ops Cold War pèse par exemple la bagatelle de 133 Go – quant à Spider-Man Miles Morales Ultimate Launch Edition (avec Spider-Man Remastered) il faut compter 105 Go.

La PS5 ne permet d'installer les jeux next-gen que sur son stockage SSD interne

De quoi vite remplir l'espace de stockage disponible, surtout sur la version Digital Edition. A en croire le blog VG24/7 le manque d'espace devrait toucher les deux éditions de la console même si c'est un peu moins le cas avec la version avec lecteur de disques Blu-Ray. Il faut en effet installer les jeux, et, au lancement du moins, il est impossible d'installer les jeux next-gen de la PS5 sur autre chose que sur le disque SSD interne capable de filer à plus de 5 Gbps.

VG27/7 explique : “les jeux PS5 ne peuvent pas être déplacés vers le disque dur externe. L'interface de la console autorise seulement le déplacement des jeux PS4 sur le volume, mais ce menu de transfert ne liste même pas les jeux PS5”. Sony a récemment confirmé que le port M.2 SSD de la PS5 serait désactivé au lancement. Il n'existe à l'heure actuelle aucun disque SSD sur le marché qui rivalise avec Sony en termes de vitesse de transfert.

Or les jeux next-gen sur PlayStation 5 reposent beaucoup, justement, sur la bande passante de 5 Gbps du périphérique de stockage. Il est ainsi possible qu'installer des jeux PS5 sur un disque dur externe branché en USB soit ainsi à jamais exclu par Sony, qui réserverait ce type de stockage aux jeux PS4 ou plus anciens. Il devrait être néanmoins possible d'ici quelques mois d'ajouter du stockage SSD interne, une fois que des solutions adaptées seront disponibles.

Même si on s'attend au passage à des tarifs assez élevés. On note à cette occasion que les Xbox Series X et S permettront bien d'installer des jeux next-gen sur stockage externe, que ce soit via un disque dur externe en USB, ou via l'une des cartouches de stockage additionnel ultra-rapides proposées par Microsoft.