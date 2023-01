PS5 : le chat vocal Discord va enfin débarquer avec la mise à jour de mars 2023

Il était temps ! D'après des informations de l'insider réputé Tom Henderson, la prochaine mise à jour du firmware de la PS5, la version 7.00, intègrera une fonctionnalité de taille : la possibilité de lancer des chats vocaux via Discord.

Comme dit l'adage, mieux vaut tard que jamais. Si les joueurs Xbox peuvent profiter du chat Discord sur leur console pour discuter avec leurs amis (qu'ils soient sur PC ou Xbox), ce n'est toujours pas le cas des joueurs Playstation.

Et pourtant, Sony et Discord ont annoncé un partenariat important en mai 2021 ! A l'époque, Jim Ryan, le président de Sony Interactive Entertainment, avait déclaré : “Ensemble, nos équipes sont déjà au travail pour connecter Discord à votre expérience sociale et de jeu sur Playstation Network. Notre objectif est de rapprocher les expériences Discord et Playstation sur console et mobile dès le début de l'année prochaine, afin de permettre aux amis, groupes et communautés de se retrouver, de s'amuser et de communiquer plus facilement en jouant ensemble”.

Seulement et malgré tout cet enthousiasme, les joueurs Playstation ne peuvent toujours jouir de l'expérience complète de Discord. Pour l'heure, il est seulement possible de relier ses comptes Playstation et Discord, afin d'afficher vos activités et les jeux auxquels vous jouez actuellement… Et c'est tout.

L'expérience complète Discord arrivera sur PS5 en mars 2023

En octobre 2022, des captures d'écran de la dernière bêta de l'application Discord ont toutefois donné de l'espoir, puisqu'on pouvait y voir la présence d'un bouton inédit “Join Voice on Playstation” ou “Rejoindre le vocal sur Playstation” dans la langue de Molière.

Or et selon des informations de l'insider réputé Tom Henderson publiée sur Insider Gaming, l'intégration complète de Discord sera réalisée avec la prochaine mise à jour firmware de la PS5. La version 7.00 du logiciel de la console est attendue pour le 8 mars 2023 d'après ses dires.

Par ailleurs, Tom Henderson annonce que cette MAJ proposera également une nouvelle fonctionnalité permettant de jouer à des jeux PS5 depuis le cloud (à l'image de ce que proposait le PS Now). D'après ses sources, ce service sera inclut dans le niveau Premium du Playstation Plus. Notez que nous avons déjà entendu parler de cette fonctionnalité précédemment sous le nom de code “Cronus”.