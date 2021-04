PS5 : la dernière mise à jour empêche le lecteur de disque de faire du bruit sans raison

La PS5 vient de recevoir sa première mise à jour logicielle majeure. En plus de permettre le stockage des jeux next-gen sur disque dur externe et d'améliorer le HDR/ 120 Hz, le firmware corrige le bug du lecteur de disques. D'après plusieurs témoignages, le lecteur de Blu-Ray de la PlayStation 5 se mettait parfois à tourner bruyamment sans la moindre raison.

Dès novembre 2020, plusieurs joueurs ont remarqué que le lecteur de disques de la PS5 s'activait de façon aléatoire. Selon les témoignages apparus sur les réseaux sociaux peu après la sortie de la PS5, le lecteur Blu-Ray fait parfois tourner un disque qui n'est pas utilisé même si le joueur a lancé une autre application.

Encore plus agaçant, le lecteur de disques génère alors un bruit strident d'une grande intensité. “‘J'ai le disque de Ghost of Tsushima dans ma PS5 en ce moment même et il tourne même si je joue à Spiderman ou Demon's Souls” témoignait un internaute en novembre dernier. Sur certaines consoles, le phénomène se déclenche toutes les 30 minutes, voire toutes les 15 minutes.

Sony corrige le bug du lecteur de disques ultra bruyant de la PlayStation 5

D'après nos confrères de Video Game Chronicle, Sony est finalement parvenu à corriger le bug du lecteur de disques. Récemment, le géant japonais a déployé la première mise à jour du firmware de la PS5. Visiblement, l'installation de la mise à jour empêche le lecteur de Blu-Ray de générer un bruit anormal.“Je peux confirmer que ce problème stupide est finalement résolu par Sony” témoigne un internaute sur Reddit.

Par contre, le lecteur de disques continue de s'activer sans raison apparente. La console “fait toujours la vérification du disque” mais le processus est devenu silencieux. “J'ai allumé ma PS5 après la mise à jour et lancé Ghost of Tsushima avec le disque de Miles Morales dans le lecteur, je ne l'ai entendu tourner que lors du démarrage initial de la console, puis rien pendant plus d'une heure” précise un autre internaute.

Pour rappel, la mise à jour permet aussi de stocker des jeux sur un disque dur externe. Dans la foulée, Sony en a profité pour améliorer le HDR et le 120 Hz de sa PlayStation 5. Avez-vous remarqué la différence depuis l'installation de la mise à jour ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : Video Game Chronicle